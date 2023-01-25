Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 74,69 (-0,04) Инвестиции, 24 янв, 16:06
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 68,75 (+0,12) Инвестиции, 24 янв, 16:06
МИД Эстонии заявил о сохранении посольства в России в интересах граждан Политика, 11:40
Основатель «Митьков» назвал запрет их лозунга «коммунистическим ужасом» Общество, 11:39
В Ульяновской области успешно завершена установка корпуса реактора МБИР Пресс-релиз, 11:37
Пушилин заявил о боях в удерживаемых ВСУ кварталах Артемовска Политика, 11:32
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 11:27
Зеленский ввел санкции против главы Киево-Печерской лавры и миллиардера Политика, 11:26
В Швеции нашли редкоземельные металлы. Что это значит для России и Китая Pro, 11:21
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Reuters узнало о транзакциях Binance для Bitzlato на $346 млн Крипто, 11:17
У части российских пользователей перестал открываться App Store Технологии и медиа, 11:08
Стал известен следующий соперник Рублева в случае победы над Джоковичем Спорт, 11:03
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 11:03
Больше агрессии: как компании сегодня сохранить эффективность логистики Pro, 10:57
Рогов заявил о готовившемся ВСУ наступлении на Мелитополь и Бердянск Политика, 10:55
В Минобороны Молдавии заявили о неготовности к вступлению в НАТО Политика, 10:49
Политика ,  
0 

МИД Эстонии заявил о сохранении посольства в России в интересах граждан

Глава МИД Эстонии Рейнсалу: Эстония не будет закрывать посольство в России
Вид на посольство России в Эстонии
Вид на посольство России в Эстонии (Фото: Janis Laizans / Reuters)

Эстония не будет полностью закрывать посольство в России исходя из интересов собственных граждан, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу в интервью передаче Esimene stuudio.

«Наше посольство останется. У нас нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении», — сказал он.

По его словам, разрыв дипотношений с Москвой противоречит интересам тех граждан Эстонии, которые сейчас находятся в России. «Учитывая граждан Эстонии, учитывая консульские интересы, является рациональным иметь дипломатическое представительство в России», — говорит глава эстонского МИДа. Рейнсалу подчеркнул, что принимая решение об ответе на дипломатические меры, к которым прибегает Москва, Эстония исходит из принципа приоритета.

Россия и Эстония снизили уровень диппредставительства 23 января — теперь интересы стран в Москве и Таллине взаимно представляют не послы, а временные поверенные в делах. О высылке посла Эстонии первым объявил российский МИД, объяснив это решением Таллина ограничить число дипломатов и технических сотрудников российского посольства в Эстонии. После этого ограничения посольство России сообщило о сбоях в консульском обслуживании.

В знак солидарности с Эстонией уровень дипломатических отношений с Россией до временного поверенного в делах снизила и Латвия, республика дала российскому послу месяц на отъезд.

Теги
Эстония дипломатические отношения посольство
Материалы по теме
Кремль напомнил о свободе судоходства в ответ на планы Эстонии
Политика
Посол России заявил о стремлении Эстонии разрушить отношения с Москвой
Политика
Латвия из солидарности с Эстонией понизит уровень дипотношений с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter