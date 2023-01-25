МИД Эстонии заявил о сохранении посольства в России в интересах граждан

Вид на посольство России в Эстонии (Фото: Janis Laizans / Reuters)

Эстония не будет полностью закрывать посольство в России исходя из интересов собственных граждан, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу в интервью передаче Esimene stuudio.

«Наше посольство останется. У нас нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении», — сказал он.

По его словам, разрыв дипотношений с Москвой противоречит интересам тех граждан Эстонии, которые сейчас находятся в России. «Учитывая граждан Эстонии, учитывая консульские интересы, является рациональным иметь дипломатическое представительство в России», — говорит глава эстонского МИДа. Рейнсалу подчеркнул, что принимая решение об ответе на дипломатические меры, к которым прибегает Москва, Эстония исходит из принципа приоритета.

Россия и Эстония снизили уровень диппредставительства 23 января — теперь интересы стран в Москве и Таллине взаимно представляют не послы, а временные поверенные в делах. О высылке посла Эстонии первым объявил российский МИД, объяснив это решением Таллина ограничить число дипломатов и технических сотрудников российского посольства в Эстонии. После этого ограничения посольство России сообщило о сбоях в консульском обслуживании.

В знак солидарности с Эстонией уровень дипломатических отношений с Россией до временного поверенного в делах снизила и Латвия, республика дала российскому послу месяц на отъезд.