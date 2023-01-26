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Генерал Абрамс счел сложным для Украины использование танков Abrams

Генерал Абрамс счел сложным для украинских войск использование американских танков Abrams
Президент США Джо Байден анонсировал поставку Украине танков Abrams 25 января. Незадолго до этого против их передачи Киеву выступал Пентагон
Танки M1 Abrams
Танки M1 Abrams (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Украинским войскам будет трудно ремонтировать и поддерживать работу американских танков M1 Abrams, считает отставной генерал, бывший командующий Вооруженными силами США в Южной Корее Роберт Абрамс, пишет The New York Times. Он поддержал опасения некоторых чиновников Пентагона на этот счет, указывает издание.

Роберт Абрамс имеет многолетний опыт эксплуатации M1 Abrams, отмечает газета. Этот танк получил свое название в честь его отца — Крейтона Абрамса, командовавшего силами США во время войны во Вьетнаме в 1968–1972 годах. Позже Абрамс-старший возглавлял штаб американской армии вплоть до своей смерти в 1974 году.

Кроме физической поставки самих танков и средств для их обслуживания надо будет обучить экипажи и механиков, на все это потребуется время, сказал генерал Абрамс. «Я не знаю, но это точно не 30 дней, могу так сказать», — отметил он.

Президент США Джо Байден объявил о поставке Украине 31 танка M1 Abrams 25 января. Такое количество эквивалентно одному украинскому танковому батальону. Незадолго до заявления Байдена в Пентагоне говорили, что не видят смысла в настоящий момент передавать Киеву эти танки из-за высокой стоимости обслуживания. Там отмечали, что немецкие Leopard и британские Challenger 2 «легче обслуживать» и они могут маневрировать дольше без дозаправки.

Вопрос о поставках Abrams стал причиной разногласий между Белым домом и Пентагоном. Военное ведомство изначально выступало против передачи танков, что вызвало раздражение в администрации Байдена, писала Politico. В то же время Германия, указывало издание, выдвигала условие США по поводу отправки своих Leopard 2: они должны быть переданы вместе с американскими Abrams. В итоге Вашингтон и Берлин объявили о поставках танков 25 января.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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