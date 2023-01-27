Bloomberg узнал об идее ЕС создать специальную прокуратуру по Украине

ЕС обдумывает возможность создания органа для расследования военных преступлений на Украине, пока переговоры по поводу специального международного трибунала увязли в юридических и политических спорах, пишет агентство

Фото: Анна Войтенко / Reuters

Евросоюз обдумывает возможность создания специальной прокуратуры для расследования военных преступлений на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Как отмечает агентство, эта идея нашла широкую поддержку со стороны стран ЕС на этой неделе.

По словам одного из собеседников, офис нового органа будет создан в ЕС, в него войдут украинские и международные прокуроры.

В конце ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования "агрессии России" и уголовного преследования причастных лиц. Его появление необходимым условием для мира называл президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, по словам источников Bloomberg, переговоры по поводу специального международного трибунала увязли в юридических и политических спорах. О разногласиях в ЕС по этому вопросу еще в декабре прошлого года говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Споры связаны с тем, нужно ли ЕС создавать «что-то еще помимо МУС [Международного уголовного суда].

Создание международной прокуратуры ЕК обсуждает с Евроюстом, речь, в частности, идет о том, как они будет взаимодействовать с совместной следственной группой, существующей с прошлого года для сбора доказательств преступлений на Украине. В состав последней входят судьи, прокуроры и сотрудники правоохранительных органов из шести стран ЕС и Украины, из Евроюста и Международного уголовного суда.

Кроме того, в Евросоюзе рассматривают возможность создания координационного центра Евроюста, штаб-квартира которого находится в Нидерландах. В его функции будет входить хранение доказательств.

В середине января Европарламент принял резолюцию, в которой призвал привлечь к ответственности руководство России за военные действия на Украине. Трибунал должен дополнить деятельность Международного уголовного суда. Тот не может расследовать действия России на Украине, так как ни Москва, ни Киев не ратифицировали основополагающий документ суда — Римский статут. Резолюции Европарламента не носят обязательный к исполнению характер.

Москва неоднократно заявляла о нелегитимности трибунала по Украине. «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Идея по созданию спецтрибунала по Украине является попыткой Евросоюза прикрыть свою причастность к военным преступлениям, говорил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД Сергей Вершинин. «Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — сказал дипломат.

