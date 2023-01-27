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Роскомнадзор объяснил блокировку сайтов ЦРУ и ФБР дискредитацией армии

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР за фейки и дискредитацию армии
При запросе в базе доменов ведомства fbi.gov, cia.gov, а также rewardsforjustice.net (сайт программы по борьбе с терроризмом Rewards for Justice) сервис сообщает, что они заблокированы
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Доступ к сайтам Федерального бюро расследований США (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а также к программе по борьбе с терроризмом Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию») ограничен на территории России. Блокировка осуществлена Роскомнадзором, адреса сайтов содержатся в электронной базе ведомства для проверки ограничения доступа.

При запросе в базе доменов fbi.gov, cia.gov и rewardsforjustice.net сервис сообщает, что они заблокированы, причины не уточняются.

В пресс-службе Роскомнадзора РБК пояснили, что на этих ресурсах были обнаружены «материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию», а также дискредитирующие российских военных.

В ноябре прошлого года в ЦРУ говорили о планах вербовать по всему миру россиян, которые недовольны вводом войск на Украину. По словам замдиректора ведомства Дэвида Марлоу, американская разведка ищет российских граждан «по всему миру» для сотрудничества. Посольство России в Соединенных Штатах тогда заявило, что у российской стороны не было иллюзий по поводу антироссийской деятельности ЦРУ. Слова Марлоу «лишь подтверждают враждебный курс Вашингтона, нацеленный на ослабление России изнутри путем изощренных подрывных методов», и убеждают в том, что украинский кризис «инспирирован местными правящими кругами с целью, как записано в новой стратегии по нацбезопасности США, нанесения нашей стране стратегического поражения», утверждали в диппредставительстве.

В конце декабря в докладе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России говорилось, что спецслужбы недружественных стран, в том числе ЦРУ, британская MI6, украинские СБУ и ГУР, «буквально открыто вербуют» потенциальных шпионов и диверсантов для подрывной работы внутри страны среди уехавших за рубеж россиян.

В Кремле в ответ на предложения конфисковать имущество у покинувших Россию граждан заявляли, что каждый россиянин, уехавший из страны, остается ее гражданином. «Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Чернышова, Алена Нефедова Алена Нефедова
ЦРУ США ФБР Роскомнадзор
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