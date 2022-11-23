ЦРУ заявило о планах вербовки недовольных спецоперацией россиян

ЦРУ «по всему миру» ищет россиян, недовольных событиями на Украине. В уголовном кодексе России есть статья о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранными спецслужбами, она предусматривает до восьми лет лишения свободы

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США намерено сотрудничать с гражданами России, которые не поддерживают ввод российских войск на Украину. Об этом заявил заместитель директора ведомства по операциям Дэвид Марлоу в аналитическом центре при университете Джорджа Мейсона перед сотрудниками и преподавателями, пишет The Wall Street Journal.

«Мы ищем по всему миру россиян, <...> потому что мы открыты для сотрудничества», — сказал Марлоу.

Марлоу присутствовал в центре вместе с заместителем директора ЦРУ по анализу Линдой Вайсголд, чье подразделение отвечает за подготовку отчетов разведки и информирование американского президента Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников, отмечает издание.

Вайсголд предупредила, что кризис не закончится в ближайшее время, а Москва не отказалась от своих изначальных планов. Она пояснила, что ключевым фактором является понимание каждой из сторон, за что они борются.

В середине июля президент России подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. В Уголовном кодексе появилась новая статья 275.1. Она вводит ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России. Предельный срок заключения по ней — до восьми лет.