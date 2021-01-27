Российский МИД заявил о назревших переменах в Белоруссии

Россия в Белоруссии поддерживает не персонально президента Александра Лукашенко, а выбор народа, при этом в республике назрели изменения политического устройства, считает российский МИД

Александр Лукашенко (Фото: БелТА / AP)

Российская сторона поддерживает не персоналии, а суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 года, заявили в МИД России, отвечая на вопрос РБК о негативных для интеграции двух стран последствиях продолжающейся поддержки Александра Лукашенко. Вопрос был подан к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. Ответ опубликован 27 января.

В министерстве напомнили, что Москва считает Лукашенко законно избранным главой государства. Вместе с тем в российском МИДе отметили, что, «безусловно, в республике назрели определенные изменения политического устройства, и белорусские власти взяли курс на его модернизацию». «Насколько мы понимаем, в ходе шестого Всебелорусского народного собрания, запланированного на 11–12 февраля этого года, будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку», — говорится в ответе российского МИДа. Президент Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию страны в разгар протестов в 2020 году.

Россия с начала протестов последовательно поддерживает действующую белорусскую власть — объявила в розыск белорусских оппозиционеров, задерживала и выдала Белоруссии рядовых критиков власти и участников митингов, готова зеркально отвечать на санкции, которые ЕС примет против Белоруссии.

Поддержка действий белорусских властей повлияла на отношение белорусов к России, что показали проведенные в ноябре социологические исследования. В репрезентативную выборку Chatham House попали 864 человека. 46% респондентов заявили, что их мнение о России ухудшилось из-за ее поддержки Лукашенко. Среди сторонников протеста таких почти 80%. Другим итогом протестов стало резкое падение доли сторонников союза с Россией в Белоруссии. Согласно данным опроса, проведенного «Белорусской аналитической мастерской», в ноябре прошлого года сторонников союза с Россией в Белоруссии стало меньше на 11% по сравнению с сентябрем этого года. Пребывание в союзе с Россией в ноябре прошлого года поддерживали 40% опрошенных, тогда как в сентябре таких было 51,6%. Выборка состояла из 1008 респондентов.