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Протесты в Белоруссии ,  
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Российский МИД заявил о назревших переменах в Белоруссии

Россия в Белоруссии поддерживает не персонально президента Александра Лукашенко, а выбор народа, при этом в республике назрели изменения политического устройства, считает российский МИД
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: БелТА / AP)

Российская сторона поддерживает не персоналии, а суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 года, заявили в МИД России, отвечая на вопрос РБК о негативных для интеграции двух стран последствиях продолжающейся поддержки Александра Лукашенко. Вопрос был подан к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. Ответ опубликован 27 января.

В министерстве напомнили, что Москва считает Лукашенко законно избранным главой государства. Вместе с тем в российском МИДе отметили, что, «безусловно, в республике назрели определенные изменения политического устройства, и белорусские власти взяли курс на его модернизацию». «Насколько мы понимаем, в ходе шестого Всебелорусского народного собрания, запланированного на 11–12 февраля этого года, будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку», — говорится в ответе российского МИДа. Президент Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию страны в разгар протестов в 2020 году.

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Россия с начала протестов последовательно поддерживает действующую белорусскую власть — объявила в розыск белорусских оппозиционеров, задерживала и выдала Белоруссии рядовых критиков власти и участников митингов, готова зеркально отвечать на санкции, которые ЕС примет против Белоруссии.

Поддержка действий белорусских властей повлияла на отношение белорусов к России, что показали проведенные в ноябре социологические исследования. В репрезентативную выборку Chatham House попали 864 человека. 46% респондентов заявили, что их мнение о России ухудшилось из-за ее поддержки Лукашенко. Среди сторонников протеста таких почти 80%. Другим итогом протестов стало резкое падение доли сторонников союза с Россией в Белоруссии. Согласно данным опроса, проведенного «Белорусской аналитической мастерской», в ноябре прошлого года сторонников союза с Россией в Белоруссии стало меньше на 11% по сравнению с сентябрем этого года. Пребывание в союзе с Россией в ноябре прошлого года поддерживали 40% опрошенных, тогда как в сентябре таких было 51,6%. Выборка состояла из 1008 респондентов.

Пока переговоры об интеграции России и Белоруссии свернуты. Страны так и застыли на 24 согласованных «дорожных картах» из 31, ранее говорил РБК знакомый с ходом переговоров источник. В ответе МИДа, однако, говорится, что «работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства активно продолжается». «Убеждены, что эта линия не должна быть подвержена конъюнктурным колебаниям, так как отвечает глубинным интересам народов наших братских стран», — заявили в МИДе.

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«К сожалению, сейчас против официального Минска, как и России, развязана настоящая информационная война <...> в целях радикализации протестных выступлений. Не сомневаемся, что мудрый белорусский народ сможет противостоять этому вмешательству и давлению извне, самостоятельно определит собственное будущее и разберется, кто ему подлинный друг и «всесезонный» союзник, а кто готов легко пожертвовать его благополучием и стабильностью в погоне за геополитической выгодой», — обратило внимание российское дипломатическое ведомство.

Во вторник, 26 января, в Москве с визитом побывал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что в Москве искренне дорожат отношениями с Белоруссией. Он напомнил, что в 2019 году, до пандемии коронавируса, торговый оборот превышал $35,5 млрд.

Автор
Александр Атасунцев
Белоруссия Светлана Тихановская протесты Александр Лукашенко
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