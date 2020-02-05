Социологи зафиксировали у белорусов падение популярности союза с Россией

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«Белорусская аналитическая мастерская Андрея Вардомацкого» (BAW, находится в Варшаве) сообщила о резком падении доли сторонников союза с Россией в Белоруссии. Результаты исследования были опубликованы на портале польского телеканала Belsat.

Респондентам задавался вопрос: «В каком союзе было бы лучше жить белорусам?», в качестве вариантов ответа были Евросоюз и союз с Россией.

Союз с Россией предпочтительным выбрали 40,4% респондентов, с Евросоюзом — 32%, остальные затруднились ответить. При этом в январе 2018 года доля выбравших союз с Россией составляла 60,4%, а за союз с ЕС выступали только 22,4%. Резкое падение доли сторонников союза с Россией началось в сентябре 2019 года, тогда за союз с Россией выступали 54,8% опрошенных.

Исследование проводилось в декабре 2019 года. Выборка исследования составила 1061 человек из различных регионов Белоруссии, как из городской, так и сельской местности. Опрос проводился методом личного интервью.

При этом 74,6% опрошенных белорусов заявили, что Белоруссия и Россия должны поддерживать дружеские отношения и полностью открытую границу. Только 6,6% респондентов предложили установить с Россией такую же границу, как с другими странами, — с таможней и визами. За объединение двух стран в союзное государство высказались 12,8% опрошенных, а за вхождение в состав РФ — 3,7%.