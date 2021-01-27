Институт имени Кобзона объяснил увольнение педагога за митинг моралью

К заявлению на сайте вуза также прикреплен сюжет телеканала «Россия 24» по этому инциденту. «Какой он может подать пример нашим студентам? Отвратительный. Он вместо того, чтобы заниматься дипломным спектаклем четвертого курса — из-за него были отменены репетиции, — он сидел в каталажке несколько дней. Ну, это просто полнейшее безобразие», — приводится в сюжете фрагмент разговора с ректором ИТИ.

Актер и театральный режиссер Артем Назаров подтвердил, что был задержан на митинге в поддержку Алексея Навального в Москве. В разговоре с РБК он отметил, что о своем увольнении из ИТИ узнал еще до решения Солнцевского районного суда, который оштрафовал его на 10 тыс. руб. за нарушение правил проведения митингов.

«Пока я ожидал суда, я получил бумагу, а потом звонок из отдела кадров о моем увольнении. Я был в группе ученого совета института в WhatsApp, поскольку я мастер, доцент, с самого основания работаю, выпустил один курс, набрал другой, — в эту группу была сброшена эта бумага. <...> Я общался с членами ученого совета, при которых происходило обсуждение об увольнении, поэтому я знаю, за что меня уволили — за митинг. Точнее, за то, что на этом митинге был схвачен. Если бы это не получило такую огласку, то, наверное, посмотрели бы сквозь пальцы», — продолжил он.

По словам педагога, в документе было указано, что он уволен в связи с «аморальным поступком, несовместимым с продолжением работы».

Назаров добавил, что планирует оспаривать свое увольнение. «Увольнение с такой формулировкой — вы знаете, у меня другие представления о морали. Мне кажется, что аморально делать такие вещи. Я буду спорить с этой формулировкой», — отметил он.

Всего на акции 23 января в разных городах России, согласно последним данным «ОВД-Инфо», были задержаны 3980 человек. В Москве был установлен многолетний рекорд по числу задержанных — 1544 человека.

Накануне акции в поддержку Алексея Навального сразу несколько ведомств выступили с предупреждениями о том, что она не согласована властями и незаконна. МВД пообещало пресечь митинг. Минпросвещения попросило родителей оградить детей от «прогулок» в поддержку Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, правильно ли угрожать студентам отчислением за участие в несанкционированных акциях, ответил, что участие студентов в акциях является их личным делом. «Но участие в незаконных акциях может иметь последствия со стороны учебных заведений», — сказал представитель Кремля.