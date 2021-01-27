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Политика ,  
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Институт имени Кобзона объяснил увольнение педагога за митинг моралью

Администрация выбрала для увольнения преподавателя Артема Назарова формулировку «аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы». После митинга в поддержку Навального в Москве педагога оштрафовали на ₽10 тыс.
Фото: Артем Назаров / Facebook
Фото: Артем Назаров / Facebook

Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона (ИТИ) объяснил увольнение преподавателя Артема Назарова, задержанного на митинге 23 января, тем, что он нарушил этические и моральные нормы, когда пошел на несанкционированную акцию. Заявление ректора частного учебного заведения Дмитрия Томилина опубликовано на сайте ИТИ.

В заявлении говорится, что «преподаватель института сознательно нарушил закон и пошел на несанкционированный экстремистский митинг». Ректор учебного заведения отметил, что «при приеме на работу преподаватель был ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка института, обязался неукоснительно соблюдать в том числе правовые, нравственные и этические нормы поведения».

«Совершение преподавателем сознательного преступления никоим образом не соответствует ни морали, ни этике преподавателя и, с моей точки зрения, является аморальным проступком», — сказал Томилин.

При этом он заверил, что никто не запрещает педагогам выражать свои политические взгляды и гражданскую позицию «в рамках действующего законодательства Российской Федерации».

К заявлению на сайте вуза также прикреплен сюжет телеканала «Россия 24» по этому инциденту. «Какой он может подать пример нашим студентам? Отвратительный. Он вместо того, чтобы заниматься дипломным спектаклем четвертого курса — из-за него были отменены репетиции, — он сидел в каталажке несколько дней. Ну, это просто полнейшее безобразие», — приводится в сюжете фрагмент разговора с ректором ИТИ.

Актер и театральный режиссер Артем Назаров подтвердил, что был задержан на митинге в поддержку Алексея Навального в Москве. В разговоре с РБК он отметил, что о своем увольнении из ИТИ узнал еще до решения Солнцевского районного суда, который оштрафовал его на 10 тыс. руб. за нарушение правил проведения митингов.

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Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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«Пока я ожидал суда, я получил бумагу, а потом звонок из отдела кадров о моем увольнении. Я был в группе ученого совета института в WhatsApp, поскольку я мастер, доцент, с самого основания работаю, выпустил один курс, набрал другой, — в эту группу была сброшена эта бумага. <...> Я общался с членами ученого совета, при которых происходило обсуждение об увольнении, поэтому я знаю, за что меня уволили — за митинг. Точнее, за то, что на этом митинге был схвачен. Если бы это не получило такую огласку, то, наверное, посмотрели бы сквозь пальцы», — продолжил он.

По словам педагога, в документе было указано, что он уволен в связи с «аморальным поступком, несовместимым с продолжением работы».

Назаров добавил, что планирует оспаривать свое увольнение. «Увольнение с такой формулировкой — вы знаете, у меня другие представления о морали. Мне кажется, что аморально делать такие вещи. Я буду спорить с этой формулировкой», — отметил он.

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Всего на акции 23 января в разных городах России, согласно последним данным «ОВД-Инфо», были задержаны 3980 человек. В Москве был установлен многолетний рекорд по числу задержанных — 1544 человека.

Накануне акции в поддержку Алексея Навального сразу несколько ведомств выступили с предупреждениями о том, что она не согласована властями и незаконна. МВД пообещало пресечь митинг. Минпросвещения попросило родителей оградить детей от «прогулок» в поддержку Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, правильно ли угрожать студентам отчислением за участие в несанкционированных акциях, ответил, что участие студентов в акциях является их личным делом. «Но участие в незаконных акциях может иметь последствия со стороны учебных заведений», — сказал представитель Кремля.

Авторы
Елизавета Ламова, Владислав Гордеев
увольнение митинг задержания Алексей Навальный
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