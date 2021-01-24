Пострадавшую от удара полицейского на акции женщину перевели в реанимацию

В больнице сообщили, что врачи оценивают состояние женщины как тяжелое. Накануне на видео попал момент, на котором омоновец ударил женщину ногой в живот во время акции в поддержку Навального в Петербурге

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Пострадавшая во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального женщина, которую ударил сотрудник ОМОНа, находится в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на учреждение.

«Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было», — сообщили в НИИ скорой помощи.

Директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский посоветовал РБК обратиться за комментарием в комитет здравоохранения Санкт-Петербурга.

Момент, когда один из полицейских ударил женщину ногой в живот, попал на видео, его опубликовала «Фонтанка». На ролике видно, как женщина подошла к силовикам, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. В этот момент один из сотрудников ударил женщину ногой, она упала на землю. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о 54-летней петербурженке Маргарите Юдиной. Женщина ударилась головой об асфальт, врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка.