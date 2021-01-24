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Пострадавшую от удара полицейского на акции женщину перевели в реанимацию

В больнице сообщили, что врачи оценивают состояние женщины как тяжелое. Накануне на видео попал момент, на котором омоновец ударил женщину ногой в живот во время акции в поддержку Навального в Петербурге
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Пострадавшая во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального женщина, которую ударил сотрудник ОМОНа, находится в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на учреждение.

«Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было», — сообщили в НИИ скорой помощи.

Директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский посоветовал РБК обратиться за комментарием в комитет здравоохранения Санкт-Петербурга.

Момент, когда один из полицейских ударил женщину ногой в живот, попал на видео, его опубликовала «Фонтанка». На ролике видно, как женщина подошла к силовикам, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. В этот момент один из сотрудников ударил женщину ногой, она упала на землю. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о 54-летней петербурженке Маргарите Юдиной. Женщина ударилась головой об асфальт, врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка.

Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Утром в воскресенье Baza сообщила, что Юдина находится в бессознательном состоянии в реанимации и за ночь ей стало хуже. При этом директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил изданию «Подъем», что состояние здоровья женщины не вызывает опасений и она «чувствует себя великолепно».

Телеграмм-канал Мash пишет, что полицейские извинились перед пострадавшей от удара полицейского. По данным Мash, к ней в палату пришел полковник Сергей Музыка, начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга и извинился от лица всего личного состава, а также пообещал разобраться и наказать виновных. Юдина извинения приняла, передает Мash.

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Начальник управления информации ГУ МВД по городу Вячеслав Степченко накануне сообщил РБК, что полиция изучит видео, на котором полицейский бьет женщину ногой в живот. За ночь в петербургском главке МВД не смогли установить личность полицейского, ударившего женщину, сообщил изданию «Подъем» глава пресс-службы ведомства Вячеслав Степагенко.

«Проверка проводится, результатов проверки еще нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

23 января в крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли несогласованные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его арестовали после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления. ФСИН требует заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, суд рассмотрит это ходатайство 2 февраля.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным «ОВД-Инфо», на акции в Петербурге были задержаны 523 протестующих. По всей стране — 3435 человек. МВД пока не представило официальных данных о задержаниях. В Петербурге сторонники Навального изначально попытались собраться на Сенатской площади возле памятника Петру I, однако полиции удалось вытеснить людей оттуда. Позднее участники акции двинулись на Невский проспект, а затем часть из них отправилась к Марсову полю и площади Восстания.

Авторы
Анастасия Батманова, Елизавета Ламова
Алексей Навальный Санкт-Петербург митинг МВД ОМОН
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