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В Москве по делу о нападении на машину ФСБ задержали TikTok блогера

Блогера из TikTok c 800 тыс. подписчиков подозревают в участии в нападении на машину ФСБ на Цветном бульваре в Москве 23 января. Автомобиль забросали снежками, СМИ писали, что водитель получил травму глаза
Фото: Ruptly
Фото: Ruptly

В Москве полиция задержала TikTok-блогера Константина Лакеева (kievskyyy, Костя Киевский). Его подозревают в участии в нападении на машину ФСБ во время протестов 23 января, сообщают ТАСС и Baza со ссылкой на источники.

По информации Baza, блогера задержали прямо на территории «TikTok-хауса» — съемного дома, в котором для совместного производства роликов вместе жила группа блогеров. Как пишет РЕН-ТВ, вместе с Лакеевым полицейские задержали еще 12 блогеров, их проверяют на совершение правонарушений.

Ролики с нападением на машину с номерами АМР 23 января в Москве оказались популярны в соцсети TikTok. В аккаунте Лакеева этого ролика нет, последнее видео в нем опубликовано 18 января. У аккаунта 815 тыс. подписчиков.

«ОВД-Инфо» со ссылкой на друга Константина Лакеева сообщает, что задержание прошло накануне около 19:00. После этого с блогером некоторое время не было связи. Около 7:00 27 января Лакеев все же вышел на связь и рассказал, что находится в Следственном комитете и в течении дня у него пройдет суд по мере пресечения. Заседание состоится в Пресненском суде столицы.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Снежки, рекордные задержания, стычки с ОМОНом и не только Tiktok
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Во время протестов в Москве участники акции закидали снежками автомобиль с номерами АМР — серию номеров с этими буквами часто связывают с автомобилями органов власти и силовых структур. ТАСС пишет, что речь шла о служебном автомобиле ФСБ. Инцидент произошел на Цветном бульваре, когда машина ехала мимо митингующих. На записи видно, что вначале машину стали закидывать снежками десятки человек, потом несколько молодых людей начали наносить удары по бамперу. После того как протестующих оттеснили полицейские, машина своим ходом уехала с места происшествия. По данным ТАСС, по факту нападения на машину было возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве.

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Источники «РИА Новости» и ТАСС заявляли, что водителя закиданной снежками машины госпитализировали, поскольку в машине якобы разбили стекло и травмировали ему глаз.

В Следственном комитете сообщали, что возбудили дело после того, как на участники акции повредили автомобиль на Цветном бульваре. В сообщении ведомства говорилось, что водителю в лицо распылили слезоточивый газ.

Акции 23 января проходили в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был задержан после возвращения из Германии 17 января, а позже отправлен в СИЗО по решению суда. Они сопровождались столкновениями с полицией. Следователи открыли несколько уголовных дел, часть из них — о насилии против представителя власти.

По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», всего по стране по итогам акций задержали 3893 человека, в Москве — 1533.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Любовь Порываева
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