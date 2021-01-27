В Москве по делу о нападении на машину ФСБ задержали TikTok блогера

Блогера из TikTok c 800 тыс. подписчиков подозревают в участии в нападении на машину ФСБ на Цветном бульваре в Москве 23 января. Автомобиль забросали снежками, СМИ писали, что водитель получил травму глаза

Фото: Ruptly

В Москве полиция задержала TikTok-блогера Константина Лакеева (kievskyyy, Костя Киевский). Его подозревают в участии в нападении на машину ФСБ во время протестов 23 января, сообщают ТАСС и Baza со ссылкой на источники.

По информации Baza, блогера задержали прямо на территории «TikTok-хауса» — съемного дома, в котором для совместного производства роликов вместе жила группа блогеров. Как пишет РЕН-ТВ, вместе с Лакеевым полицейские задержали еще 12 блогеров, их проверяют на совершение правонарушений.

Ролики с нападением на машину с номерами АМР 23 января в Москве оказались популярны в соцсети TikTok. В аккаунте Лакеева этого ролика нет, последнее видео в нем опубликовано 18 января. У аккаунта 815 тыс. подписчиков.

«ОВД-Инфо» со ссылкой на друга Константина Лакеева сообщает, что задержание прошло накануне около 19:00. После этого с блогером некоторое время не было связи. Около 7:00 27 января Лакеев все же вышел на связь и рассказал, что находится в Следственном комитете и в течении дня у него пройдет суд по мере пресечения. Заседание состоится в Пресненском суде столицы.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.