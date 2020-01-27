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Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании

Ранее гражданка Израиля Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков, направила президенту Путину прошение о помиловании
Наама Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В Кремле подтвердили, что Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, подала президенту Владимиру Путину прощение о помиловании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, решение президента о судьбе осужденной израильтянке будет принято в ближайшее время. «Мы знаем, что это прошение, личное прошение на имя главы государства, написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы в ближайшее время президент мог принять свое решение», — сказал пресс-секретарь.

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Общество

Накануне адвокаты Иссахар сообщили РБК, что 26-летняя гражданка Израиля, находящаяся сейчас в заключении, приняла решение обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. По словам защитников, Иссахар заявила об этом после того, как обсудила с ними слова Пескова, который заявил о необходимости подать президенту личное прошение о помиловании. В итоге адвокаты подали ходатайство в установленном порядке через администрацию изолятора, в котором содержится гражданка Израиля.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, посетившая осужденную в следственном изоляторе, заявила, что Иссахар отказалась подавать прошения о помиловании. В Кремле в ответ на это отметили, что Владимир Путин не может помиловать Иссахар до тех пор, пока девушка самостоятельно не обратится с такой просьбой. «Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности», — сказал Песков.

Осенью о помиловании Иссахар Путина просили президент и премьер-министр Израиля Реувен Ривлин и Биньямин Нетаньяху, а также мать осужденной Яффа Иссахар. «Она не совершала нарочно ничего, в чем ее обвиняют. Все, чего я прошу, пожалуйста, отпустите ее домой», — говорилось в обращении матери, распространенном коллегией Pen&Paper, чьи адвокаты ведут дело. 23 января во время рабочего визита в Израиль Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар и пообещал ей, что все будет хорошо. В этот же день после Всемирного форума памяти жертв Холокоста Путин встретился с Нетаньяху. По словам российского президента, при принятии решения он учтет точку зрения израильского премьера.

На прошлой неделе израильские СМИ сообщили, что Россия и Израиль согласовали вопросы, связанные с освобождением Иссахар. По данным издания Maariv и телеканала 13News, в обмен на помилование Израиль согласился передать России Александровское подворье (построенное в 1891 году в старом городе Иерусалима здание, формально принадлежавшее Российской империи. — РБК), которое находится рядом с Храмом гроба господня, израильский Минюст несколько лет рассматривал соответствующий запрос Москвы. Пресс-атташе российского посольства в Израиле Александр Гаврилов заявил «Интерфаксу», что узнал об этом из новостей, и от комментариев отказался.

Гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево 9 апреля 2019 года в транзитной зоне при пересадке из Дели (Индия) в Тель-Авив. Пограничники обнаружили в ее рюкзаке 9,6 грамма гашиша. В ноябре Иссахар приговорили к семи с половиной годам колонии, признав виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Израильская Haaretz со ссылкой на источники писала, что Россия требовала обмена Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в Израиле в 2015 году. Однако Буркова, по данным СМИ, экстрадировали в США, где ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Авторы: Полина Химшиашвили, Кристина Астафурова
Теги: Израиль, Владимир Путин, прошение о помиловании
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