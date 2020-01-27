Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании

Ранее гражданка Израиля Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков, направила президенту Путину прошение о помиловании

Наама Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В Кремле подтвердили, что Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, подала президенту Владимиру Путину прощение о помиловании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, решение президента о судьбе осужденной израильтянке будет принято в ближайшее время. «Мы знаем, что это прошение, личное прошение на имя главы государства, написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы в ближайшее время президент мог принять свое решение», — сказал пресс-секретарь.

Накануне адвокаты Иссахар сообщили РБК, что 26-летняя гражданка Израиля, находящаяся сейчас в заключении, приняла решение обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. По словам защитников, Иссахар заявила об этом после того, как обсудила с ними слова Пескова, который заявил о необходимости подать президенту личное прошение о помиловании. В итоге адвокаты подали ходатайство в установленном порядке через администрацию изолятора, в котором содержится гражданка Израиля.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, посетившая осужденную в следственном изоляторе, заявила, что Иссахар отказалась подавать прошения о помиловании. В Кремле в ответ на это отметили, что Владимир Путин не может помиловать Иссахар до тех пор, пока девушка самостоятельно не обратится с такой просьбой. «Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности», — сказал Песков.