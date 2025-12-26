 Перейти к основному контенту
0

Правительство оценило масштабы падения российского автомобильного рынка

Мантуров: российский авторынок в 2025 году упадет примерно на 19%
По итогам года продажи новых автомобилей в России упадут до 1,45 млн штук (на 19%), а легковых — до 1,27 млн, или примерно на 16%, сообщил Мантуров
Фото: Eugene_Photo / Shutterstock
Фото: Eugene_Photo / Shutterstock

Продажи новых автомобилей всех сегментов в России по итогам 2025 года снизятся на 19%, до около 1,45 млн, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Рынок легковых автомобилей, по прогнозу чиновника, снизится на 16%, до 1,27 млн штук.

«Если говорить в целом о рынке, то произошло снижение в целом на 19%. Объем рынка — около 1,45 млн автомобилей, это по всем сегментам, но, в частности, по легковым — это 1,27 млн автомобилей, снижение чуть меньше, около 16%», — сказал вице-премьер.

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Финансы
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

Предварительно, в России за 2025 год произведено около 750 тыс. автомобилей, уточнил он. Мантуров отметил, что правительство поддержало потребителей, направив на программы автокредитования, льготного лизинга и поддержку газомоторного направления 74 млрд руб. из бюджета. Так была обеспечена поддержка продажи порядка 200 тыс. машин.

«Рассчитываем, что на следующий год мы должны постепенно наращивать и объемы производства, и объем рынка должен расти», — заключил Мантуров.

По подсчетам «Автостата», в Россию в январе—октябре ввезли 290 тыс. новых легковых автомобилей, что на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Вижу три причины столь сильного сокращения объемов импорта. Первая — сокращение объемов рынка (-20%). Вторая — большие прошлогодние стоки. И третья — увеличение объемов сборки на территории России. Каждая внесла свой вклад», — заявил директор агентства Сергей Целиков.

Российские автопроизводители жалуются на демпинг цен со стороны иностранных, в этом, в частности, АвтоВАЗ обвинил китайские автоконцерны. Компания сталкивалась и с внутренними проблемами: в декабре ей пришлось отозвать 33,5 тыс. автомобилей Lada Granta из-за возможного дефекта карданного вала. В сентябре АвтоВАЗом были отозваны более 22 тыс. машин Lada без блоков вызова помощи. Во всех случаях речь шла и об автомобилях, произведенных раньше и уже купленных потребителями.

В России с 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утильсбора. Размер ставки привязали не только к объему мотора, но и к его мощности. Одновременно льготный утильсбор, который оплачивают физические лица при ввозе легковых машин из-за границы, теперь действует только на автомобили с двигателями мощностью до 160 л.с. На все остальные машины тариф начисляют по коммерческим ставкам.

Также реформирование утилизационного сбора затронуло электрокары и гибриды. Теперь при расчете ставок для таких машин учитывается суммарная мощность силовой установки. Как объясняют российские власти, такое нововведение нужно для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт. После введения меры стоимость ввозимых иномарок существенно выросла.

