Импорт новых легковых автомобилей в Россию упал на 64%

«Автостат»: импорт новых автомобилей в Россию сократился на 64% с начала года
Причиной резкого падения объемов ввоза новых машин стали сокращение рынка и существенный запас с прошлого года, оценивает «Автостат». При этом в сентябре ввоз подержанных машин побил двухлетний рекорд
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Россию в январе—октябре ввезли 290 тыс. новых легковых автомобилей, что на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Вижу три причины столь сильного сокращения объемов импорта. Первая — сокращение объемов рынка (-20%). Вторая — большие прошлогодние стоки. И третья — увеличение объемов сборки на территории России. Каждая внесла свой вклад. Физическими лицами с льготным «утилем» было ввезено чуть более трети (36%) из общего объема импорта», — написал он.

Еще больше сократился импорт китайских машин — на 68%, до 210 тыс. штук. Вместе с тем Китай остается главным экспортером легковушек, на него приходится 72,5% от общего объема. На 52,5% упал объем транзита через Киргизию — до 11% и 32,5 тыс. штук.

Растущими направлениями стали Южная Корея и Белоруссия (примерно по 4%). Южнокорейские поставки в основном осуществляет KGM, а Минск служит транзитной страной из Евросоюза.

«Отмечу, что доля новых автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 л.с. в общем объеме импорта составляет почти 70%», — добавил Целиков.

Фото:Мария Ионова-Грибина / РБК

Ввоз легковых автомобилей с пробегом за последние два года (в объеме месячного импорта) в сентябре побил двухлетний рекорд — 48,4 тыс. единиц, причем практически весь он пришелся на физических лиц. Чаще всего ввозили Toyota (19%), Honda (15%), а также BMW, Kia и Volkswagen с долями от 6 до 9%.

С 1 декабря в силу вступят новые правила утилизационного сбора. Для граждан, которые ввозят машины мощностью до 160 л.с. для личного пользования, сохранятся льготные коэффициенты утильсбора (3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. для авто старше трех лет).

