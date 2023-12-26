Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждениях «Новочеркасска»

Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК «Новочеркасск», сообщил Песков. В Минобороны ранее сообщили, что атаковавшие корабль два Су-24 были уничтожены средствами ПВО

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», — сказал он.

О ракетной атаке на порт Феодосии глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в 04:16 (мск). К моменту публикации сообщения, писал он, детонация прекратилась, пожар был локализован. Минобороны позже сообщило, что в результате атаки повреждения получил БДК «Новочеркасск», не уточнив при этом характер повреждений.

Атака ВСУ была произведена «с применением авиационных управляемых ракет», заявили в ведомстве. Во время противовоздушного боя «средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24», которые запустили ракеты, добавили в Минобороны.

БДК «Новочеркасск» — большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота. Корабль построен на верфи в Гданьске (Польша), спущен на воду в апреле 1987 года. С 1990 года находился в составе кораблей консервации. В начале 2007 года «Новочеркасск» был выведен из консервации и введен в состав действующих сил ВМФ России.



Длина корабля — 112,5 м, водоизмещение (полное) — 4 тыс. т, экипаж — 87 человек. На корме корабля имеется герметичный откидной лацпорт, нужный для погрузки техники с пирса при швартовке кормой. БДК способен перевозить до десяти средних танков и 340 человек.



Для обстрела береговых укреплений и уничтожения живой силы противника десантные корабли проекта 775 используют две ПУ МС-73 РСЗО А-215 «Град-М» калибра 122-мм, а также две спаренные 57-мм АУ АК-725 с дистанционным наведением.

В результате сегодняшней атаки один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщал крымский минздрав. Там уточнили, что двум из четырех пострадавших оказана амбулаторная медицинская помощь и двое госпитализированы. «Пациенты, получающие помощь в стационарных условиях, в настоящее время в состоянии средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.

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До этого Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших. Повреждения, по его словам, получили шесть зданий, в основном в них выбиты окна. Шесть человек были эвакуированы в пункты временного размещения, остальные переехали к родственникам и знакомым.

Советник главы Крыма Олег Крючков после атаки заявил, что спецслужбы начали работу из-за публикации кадров удара ВСУ по Феодосии. По его словам, все выложившие видео атаки уже установлены, им может грозить уголовная ответственность. Граждане, «скачущие на своих балконах в трусах, снимающие видео и выкладывающие их в сеть», делают работу разведки врага, подчеркнул советник.