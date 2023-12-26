Минобороны сообщило о повреждении БДК «Новочеркасск» после атаки ВСУ

БДК «Новочеркасск», находившийся в порту Феодосии, получил повреждения в результате ракетной атаки ВСУ, сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что атаковавшие корабль два Су-24 были уничтожены средствами ПВО

Большой десантный корабль «Новочеркасск» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии во время отражения украинской атаки. Об этом сообщило Минобороны России.

Атака ВСУ была произведена «с применением авиационных управляемых ракет», заявили в ведомстве. Во время противовоздушного боя «средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24», которые запустили ракеты, добавили в Минобороны.

БДК «Новочеркасск» — большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота. Корабль построен на верфи в Гданьске (Польша), спущен на воду в апреле 1987 года. С 1990 года находился в составе кораблей консервации. В начале 2007 года «Новочеркасск» был выведен из консервации и введен в состав действующих сил ВМФ России. Длина корабля — 112,5 м, водоизмещение (полное) — 4 тыс. т, экипаж — 87 человек. На корме корабля имеется герметичный откидной лацпорт, нужный для погрузки техники с пирса при швартовке кормой. БДК способен перевозить до десяти средних танков и 340 человек. Для обстрела береговых укреплений и уничтожения живой силы противника десантные корабли проекта 775 используют две ПУ МС-73 РСЗО А-215 «Град-М» калибра 122-мм, а также две спаренные 57-мм АУ АК-725 с дистанционным наведением.

Об атаке ВСУ на порт Феодосии глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в 04:16 (мск). К моменту публикации сообщения, писал он, детонация прекратилась, пожар был локализован.

Позже Аксенов уточнил, что в результате атаки на порт один человек погиб, еще двое получили ранения. По его словам, повреждения получили шесть зданий, в основном в них выбиты окна. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме.

После начала спецоперации на Украине российские власти не единожды отчитывались о повреждениях кораблей ВМФ. Так, еще в прошлом году в Минобороны подтвердили затопление крейсера «Москва», на борту которого произошел пожар, военные сообщали о погибших на больших десантных кораблях «Новочеркасск», «Саратов» и «Цезарь Куников». В сентябре Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по АО «Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе» и тремя безэкипажными катерами пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота. «В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте», — говорилось в сообщении.

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Позже в министерстве уточнили, что при атаке повреждения получили дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» (проект «Варшавянка») и БДК «Минск». Их пообещали полностью восстановить.

Москва осуждает поставки западных дальнобойных ракет Украине. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что чем дальнобойнее оружие будет поставлять Запад Украине, тем дальше будут продвигаться российские войска.