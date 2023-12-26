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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при ночной атаке на Феодосию возросло до четырех

Минздрав Крыма: четыре человека пострадали в результате ночной атаки на Феодосию
Сюжет
Военная операция на Украине
Четыре человека пострадали и один погиб при ночной атаке в Феодосии, сообщили в крымском ГУ МЧС. По данным минздрава, двоим была оказана помощь амбулаторно, а остальных госпитализировали
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Число пострадавших при ночной атаке на Феодосию выросло до четырех человек. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на замначальника главного управления МЧС России по региону Игоря Скуртула.

«На данный момент пять человек пострадали, из них один погиб», — сказал Скуртул.

В Минздраве Крыма сообщили, что двум из четырех пострадавших оказана амбулаторная медицинская помощь и двое госпитализированы. «Пациенты, получающие помощь в стационарных условиях, в настоящее время в состоянии средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших. Повреждения получили шесть зданий, в основном в них выбиты окна.

Минобороны России сообщило, что в Феодосии «в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет» получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». Российские средства ПВО уничтожили два украинских самолета Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в Николаевской области.

После атаки власти оцепили территорию порта Феодосии. Детонация прекратилась, пожар удалось локализовать. Аксенов сообщил, что жители нескольких близлежащих домов будут отселены.

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Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные переехали к родственникам и знакомым.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что спецслужбы начали работу из-за публикации кадров удара ВСУ по Феодосии. По его словам, опубликовавшим видео может грозить уголовная ответственность.

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Виктория Громова Виктория Громова
МЧС Феодосия атака пострадавшие
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