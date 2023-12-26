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Военная операция на Украине ,  
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Крючков пригрозил наказанием за публикацию видео удара по Феодосии

Советник главы Крыма пригрозил наказанием за публикацию видео удара по Феодосии
Сюжет
Военная операция на Украине
Виды Феодосии
Виды Феодосии (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC)

Спецслужбы начали работу из-за публикации кадров удара ВСУ по Феодосии, опубликовавшим видео может грозить уголовная ответственность. Об этом написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Он подчеркнул, что идут боевые действия, периодически украинские военные наносят удары по Крыму, «случаются прилеты и попадания». Но это «точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в Сеть», уверен Крючков. Он сообщил, что личности всех, кто выкладывал кадры ударов, уже установлены.

Глава Крыма Сергей Аксенов в 04:16 сообщил о «вражеской атаке» в районе Феодосии, в результате которой произошел взрыв и пожар. Жителей нескольких домов решили отселить, была оцеплена территория порта.

В КЖД сообщили о повреждении здания вокзала после атаки в Феодосии
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Здание железнодорожного вокзала в Феодосии

Позже Аксенов уточнил, что в результате атаки один человек погиб, еще двое пострадали. Получили повреждения шесть зданий, в основном в них выбиты окна. Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные переехали к родственникам и знакомым.

Минобороны России сообщило, что при ударе был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Атака ВСУ была произведена «с применением авиационных управляемых ракет», заявили в ведомстве. Во время противовоздушного боя «средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24», которые запустили ракеты, рассказали в Минобороны.

После начала российской военной операции Крым неоднократно подвергался атакам со стороны ВСУ. Только 16 декабря силы ПВО сбили шесть беспилотников над полуостровом.

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Теги
Крым Феодосия уголовное наказание
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