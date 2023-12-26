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Военная операция на Украине ,  
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Киев обвинил авторов статьи NYT в работе на Кремль

В Киеве прокомментировали статью NYT о готовности России к заморозке конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва посылает соответствующие «сигналы», чтобы помешать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада, считают в СНБО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл неверными тезисы в статье NYT
Фото: Ramin Talaie / Getty Images
Фото: Ramin Talaie / Getty Images

Авторы статьи The New York Time (NYT) о готовности Москвы к «заморозке» конфликта были завербованы Кремлем во время их работы в России. С таким утверждением выступили специалисты Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Для написания этого текста Москва задействовала американских журналистов, завербованных во времена их работы в России», — заявили в центре при СНБО.

Ранее NYT, ссылаясь на двух бывших высокопоставленных российских, а также американских и международных чиновников, писала о сигналах Москвы Западу об открытости президента России Владимира Путина для переговоров о прекращении огня на Украине и «заморозке» боевых действий на текущих позициях. Вместе с тем авторы материала назвали такой подход «оппортунистическим и импровизационным», позволяющим маневрировать для «снижения рисков и сохранения возможностей».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии NYT счел концептуально неверными представленные тезисы и в ответе на вопрос о готовности России к прекращению огня сослался на заявление главы государства о том, что цели Москвы не изменились.

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«Сигналы» России на самом деле могут быть сделаны, чтобы помешать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада, а также попыткой повысить рейтинг [бывшего президента США Дональда] Трампа, который готов «отдать» Путину часть украинской территории», — считают в СНБО.

Ранее Путин призывал США добиться отмены решения президента Украины Владимира Зеленского о запрете на переговоры с Россией. Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь сообщал о попытках высокопоставленных представителей западных стран установить контакты с Москвой по ситуации на Украине. Он также заявлял о готовности России к диалогу со всеми заинтересованными в завершении «попыток выстраивания собственной безопасности за счет безопасности других» сторонами.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина СНБО Украины США Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп
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