Лавров рассказал о тайных попытках Запада установить контакт с Россией

Москва за полгода трижды получала непубличные сигналы от одного из западных лидеров о необходимости встречи по Украине. По словам Лаврова, такие предложения поступают вопреки обещаниям Запада не обсуждать такие вопросы без Киева

Сергей Лавров (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

Высокопоставленные представители стран Запада непублично пытаются установить контакты с Москвой по Украине, несмотря на озвучивавшиеся обещания не обсуждать конфликт без присутствия Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Не имею права называть имен, но целый ряд высоких, очень известных руководителей западных стран, в том числе один конкретный руководитель очень известной западной страны несколько раз, через разные каналы <...> посылал сигналы, мол, а почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и европейской безопасностью», — рассказал министр (цитата по ТАСС).

Лавров добавил, что политик трижды пытался подать соответствующие сигналы через три разных канала при том, что у него есть прямой выход на «коллегу в Москве». «Вот такие хитрости», — заключил он.

По словам главы МИД России, Москва готова к диалогу со странами, заинтересованными в том, чтобы положить конец попыткам выстраивания собственной безопасности за счет безопасности других.

Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что противники переговоров должны понимать — условия для них будут тем более сложными, «чем дольше они будут заставлять [президента Украины Владимира] Зеленского вести войну».

После начала спецоперации России на Украине практически полностью прекратились контакты западных лидеров с российским президентом Владимиром Путиным. В сентябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что у Путина нет потребности встречаться с западными лидерами.

«Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано», — отметил он.

Президент США Джо Байден еще в ноябре прошлого года отмечал, что страна не делает «ничего, что касается Украины, без участия самой Украины», говоря о переговорах с Россией по урегулированию конфликта. В феврале этого года заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США не будут обсуждать с Россией конфликт на Украине без участия украинского руководства.

По словам первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера, Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к выбору: либо переговоры с приемлемыми для Украины условиями мира, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины».

При этом в декабре Песков назвал нереалистичными попытки склонить Россию к мирным переговорам на условиях Украины.