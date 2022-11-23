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Медведев заверил, что высокоточных российских ракет «хватит всем»

Дмитрий Медведев во время посещения государственного научно-производственного предприятия &laquo;Регион&raquo;
Дмитрий Медведев во время посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион» (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Производство российского высокоточного ракетного оружия увеличивается, сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он написал, что об этом говорили во время посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион».

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», — заверил Медведев.

В мае 2022 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что оборонно-промышленный комплекс России в полном объеме закрывает потребности Минобороны в высокоточных ракетах.

«Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объемах», — сказал он.

По его словам, запасов высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными силами России задачи.

Материал дополняется.

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