Медведев подвел итоги года фразой и пообещал, что «будущее за нами»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС)

Прошедший год продемонстрировал, что Россию больше разделяет с западными странами, чем объединяет, нормальные отношения с этими государствами невозможны в ближайшие «годы, может быть, на десятилетия вперед», считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Такое мнение он выразил в своей статье для «Российской газеты» с итогами года.

«Это не наш выбор. Теперь — обойдемся без них, до тех пор, пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков. Будем осторожны и бдительны. Будем развивать отношения с остальным миром. Благо он очень обширен и нормально относится к нам», — написал Медведев.

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