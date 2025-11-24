В Киргизии объявили о трехдневном визите Путина в конце ноября

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Президента России Владимир Путин посетит с государственными визитом Киргизию, поездка продлится несколько дней с 25 по 27 ноября. Об этом сообщает администрация президента Киргизии в своем телеграм-канале.

«Визит состоится по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами», — сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Сагынбек Абдумуталип.

В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.

По итогам переговоров главы обоих государств подпишут совместное заявление и ряд документов о двустороннем сотрудничестве.

