 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Москве начались переговоры Путина с президентом Киргизии. Видео

Путин поблагодарил Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии

В Москве начались переговоры Путина с президентом Киргизии. Видео
Video

В Кремле началась встреча президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова, сообщила пресс-служба администрации российского лидера. Кадры первых минут встречи опубликованы в телеграм-канале Кремля.

С российской стороны в ней принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, замминистра финансов Алексей Моисеев и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Путин отметил возросший товарооборот между странами по итогам 2024 года.

«В прошлом году товарооборот вырос на 11 с лишним процентов, в этом году, за первые четыре месяца, прибавил еще 17 с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных нам результатов» — сказал он.

Путин также поблагодарил киргизского коллегу, что в его стране русскому языку придан особый статус. Это, как отметил президент России, позволяет работать «более эффективно по ряду направлений, в том числе и в сфере экономики».

В Киргизии перенесли празднование Победы из-за визита Жапарова в Москву
Политика
Садыр&nbsp;Жапаров

Жапаров, в свою очередь, подтвердил «полное взаимопонимание и доверие», а также отсутствие «политических разногласий и противоречий» между Москвой и Бишкеком.

В последний раз глава республики посещал Россию по приглашению Путина 9 мая, на 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

США приостановили поставки Украине зенитных ракет

Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии

Маск после очередной перепалки похвалил Трампа

В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая

В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Кремль Владимир Путин Садыр Жапаров переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лавров рассказал, о чем пожалел во время визита в Киргизию
Политика
На ПМЭФ предложили дать гражданам Киргизии особый статус в России
Политика
В Киргизии приняли закон о запрете доступа к порносайтам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 17:25
ЦБ в течение месяца уточнит параметры счетов для «новых» зарубежных денег Инвестиции, 18:11
В России разработали подобную «Спутнику V» вакцину от бешенства Общество, 18:09
Глава Сбербанка Герман Греф усомнился в преимуществах цифрового рубля Крипто, 18:05
«Ростех» запустил завод по производству патронов в Венесуэле Политика, 18:02
В ГД внесли проект о компенсациях при сносе домов по реновации Недвижимость, 17:56
Набиуллина предупредила о грядущих «неспокойных временах» Экономика, 17:54
Присяжные оправдали Пи Дидди по обвинению в торговле людьми Общество, 17:53
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
По следам визионеров: 8 нетипичных идей для летнего путешествия Стиль, 17:53
В Париже объяснили, зачем Макрону понадобился разговор с Путиным Политика, 17:52
Юран пригласил в турецкий клуб трех российских футболистов Спорт, 17:45
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 17:43
J.D. Power назвал самые надежные модели премиальных и массовых автомобилей Авто, 17:42
Гимназия сообщила о глубоком раскаянии спевших о Бандере выпускников Политика, 17:37
WP рассказала об изменении роли США в конфликте на Украине Политика, 17:29