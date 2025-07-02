В Москве начались переговоры Путина с президентом Киргизии. Видео

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В Кремле началась встреча президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова, сообщила пресс-служба администрации российского лидера. Кадры первых минут встречи опубликованы в телеграм-канале Кремля.

С российской стороны в ней принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, замминистра финансов Алексей Моисеев и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Путин отметил возросший товарооборот между странами по итогам 2024 года.

«В прошлом году товарооборот вырос на 11 с лишним процентов, в этом году, за первые четыре месяца, прибавил еще 17 с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных нам результатов» — сказал он.

Путин также поблагодарил киргизского коллегу, что в его стране русскому языку придан особый статус. Это, как отметил президент России, позволяет работать «более эффективно по ряду направлений, в том числе и в сфере экономики».

Жапаров, в свою очередь, подтвердил «полное взаимопонимание и доверие», а также отсутствие «политических разногласий и противоречий» между Москвой и Бишкеком.

В последний раз глава республики посещал Россию по приглашению Путина 9 мая, на 80-летие победы в Великой Отечественной войне.