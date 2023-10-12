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Жапаров назвал совместную с Россией ПВО «эффективным инструментом»

Жапаров: объединенная система ПВО с Россией будет эффективным инструментом
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Объединенная система ПВО России и Киргизии станет эффективным инструментом от угроз и поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

«Парламент нашей республики ратифицировал соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО Киргизии и России, подписанное в Москве. Убежден, что созданная региональная система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере», — заявил глава Киргизии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Жапаров уточнил, что Киргизия заинтересована в продолжении сотрудничества в военной сфере «путем совершенствования военной техники и инфраструктуры, подготовки военных кадров и обмена опытом»

.

В Бишкеке с 13 октября под председательством Жапарова пройдет саммит СНГ.

Путин прибыл с визитом в Киргизию и принял участие в памятном мероприятии в честь 20-летия российской авиабазы «Кант».

Президент России также наградил своего киргизского коллегу орденом Почета «за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между странами».

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В рамках визита у Путина запланированы встречи и с другими лидерами стран СНГ.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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