Жапаров назвал совместную с Россией ПВО «эффективным инструментом»
Объединенная система ПВО России и Киргизии станет эффективным инструментом от угроз и поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.
«Парламент нашей республики ратифицировал соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО Киргизии и России, подписанное в Москве. Убежден, что созданная региональная система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере», — заявил глава Киргизии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Жапаров уточнил, что Киргизия заинтересована в продолжении сотрудничества в военной сфере «путем совершенствования военной техники и инфраструктуры, подготовки военных кадров и обмена опытом»
В Бишкеке с 13 октября под председательством Жапарова пройдет саммит СНГ.
Путин прибыл с визитом в Киргизию и принял участие в памятном мероприятии в честь 20-летия российской авиабазы «Кант».
Президент России также наградил своего киргизского коллегу орденом Почета «за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между странами».
В рамках визита у Путина запланированы встречи и с другими лидерами стран СНГ.
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