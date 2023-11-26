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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
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В Москву прибыли семьи заложников ХАМАС

Посольство Израиля: в Москву прибыли члены семей израильтян — заложников ХАМАС
Посольство Израиля в Москве
Посольство Израиля в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Члены семей израильтян, которых палестинская группировка ХАМАС удерживает в заложниках, прибыли в Москву, сообщила РБК пресс-служба посольства Израиля в России.

Во время своего визита в Москву родственники заложников встретятся с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым и послом Израиля в России Алексом Бен Цви, а также с лидерами еврейской общины и представителями российских СМИ.

ХАМАС освободил россиянина из заложников
Политика
Фото:Ahmad Hasaballah / Getty Images

Ранее 26 ноября ХАМАС освободил заложника с российским гражданством. В группировке заявили, что россиянина отпустили «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что россиянина освободили «вне списка об обмене», в результате прямых договоренностей между представителями России и ХАМАС.

Временное прекращение огня в секторе Газа, о котором Израиль и ХАМАС договорились при посредничестве Катара, началось 24 ноября, режим рассчитан на четыре дня. За время перемирия ХАМАС должен освободить 50 заложников группами по 12–13 человек, Израиль обязуется передать группировке 150 палестинских заключенных. Договоренности предусматривают освобождение женщин и несовершеннолетних.

Израильская сторона также обещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа дополнительно будут отпущены до 50 заложников. За освобождение каждых десяти заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа.

24 ноября, в первый день перемирия, ХАМАС отпустил группу из 13 израильтян и 12 тайцев, в ночь на 26 ноября группировка передала Красному Кресту еще 13 израильтян и четырех тайцев. Израиль в первый день освободил 39 палестинских женщин и детей, во второй — еще 39.

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Теги
ХАМАС сектор Газа заложники россияне

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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