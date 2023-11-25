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Политика ,  
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ЦАХАЛ уточнила число заложников в секторе Газа

ЦАХАЛ: боевики ХАМАС удерживают в секторе Газа около 215 заложников

Палестинская группировка ХАМАС продолжает удерживать около 215 заложников в секторе Газа, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Спилман на брифинге, который проводился в соцсети X (прежнее название — Twitter).

«На данный момент в Газе остается плюс-минус 215 заложников», — сказал он.

Спилман уточнил, что зачастую власти Израиля не знают, живы или погибли заложники. «Мы пытаемся собрать разведданные, но мы понимаем, что во многих случаях они, вероятно, мертвы», — отметил он. При этом те, кто живы, могут быть убиты в любую минуту, подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Израиль получил список второй группы заложников с восемью детьми
Политика

Утром 24 ноября началось временное прекращение огня в секторе Газа, о котором Израиль и ХАМАС договорились при посредничестве Катара. За это время палестинская группировка должна освободить 50 заложников группами по 12–13 человек, израильская сторона обязуется передать 150 заключенных. Договоренности предусматривают освобождение женщин и несовершеннолетних.

Израиль также обещал освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа будут отпущены еще до 50 заложников. За каждых десять дополнительно освобожденных заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа. Президент США Джо Байден отмечал, что существуют «реальные шансы» на продление перемирия между ХАМАС и Израилем на несколько дней.

Вечером в первый день перемирия группа из 13 израильтян и 12 тайцев, освобожденных ХАМАС, прибыла на КПП «Рафах» на границе Египта. Израиль в тот же день освободил 39 палестинских женщин и детей.

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Позднее Израиль получил список заложников, которых группировка собирается освободить на второй день перемирия. В него вошли 13 человек, в том числе восемь детей.

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Теги
ЦАХАЛ Израиль ХАМАС сектор Газа заложники

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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