Channel 12 узнал о планах ХАМАС освободить россиянина
Палестинская группировка ХАМАС в воскресенье, 26 ноября, может освободить взятого в заложники израильтянина с российским гражданством по просьбе России, сообщает израильский Channel 12 со ссылкой на два источника.
Как ожидается, его отпустят еще до освобождения третьей группы заложников из 13 человек.
24 ноября ХАМАС освободил первую группу заложников, в которую вошли 13 израильтян и 12 тайцев. В пятницу утром между Израилем и ХАМАС началось перемирие, договориться о котором удалось при посредничестве Катара. Оно продлится четыре дня. В течение этого времени ХАМАС должен освободить захваченных людей группами по 12–13 человек, а Израиль — 150 палестинцев, находящихся в заключении.
В ночь на 26 ноября группировка передала вторую группу заложников из 13 израильтян и четырех тайцев. Днем ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ХАМАС удерживает в секторе Газа около 215 заложников.
В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что группировка захватила пять-шесть россиян.
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