Channel 12 узнал о планах ХАМАС освободить россиянина

Channel 12: ХАМАС может освободить израильтянина с российским гражданством

Палестинская группировка 26 ноября может освободить израильтянина с российским гражданством по просьбе России еще до освобождения третьей группы заложников из 13 человек, сообщает канал

Освобождённая Хила Ротем-Шошани в неизвестном месте Израиля (Фото: Israel Defense Forces / Reuters) Палестинская заключённая Исра Джаабис в кругу семьи в районе Джабель Мукабер, Иерусалим (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press) Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС в неизвестном месте в секторе Газа (Фото: EyePress News / Reuters) Боевики Хамас передают заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста в неизвестном месте в секторе Газа (Фото: Hamas Military Wing / Reuters) Боевики Хамас передают заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста в неизвестном месте в секторе Газа (Фото: Hamas Military Wing / Reuters) Палестинские заключённые прибывают в город Аль-Бире на Западном Берегу (Фото: Nidal Eshtayeh / XinHua / Global Look Press) Освобождённые палестинские заключенные воссоединяются с членами семей в городе Аль-Бире на Западном Берегу (Фото: Освобожденные палестинские заключенные воссоединяются с членами семей в городе Аль-Бире на Западном Берегу)

Палестинская группировка ХАМАС в воскресенье, 26 ноября, может освободить взятого в заложники израильтянина с российским гражданством по просьбе России, сообщает израильский Channel 12 со ссылкой на два источника.

Как ожидается, его отпустят еще до освобождения третьей группы заложников из 13 человек.

24 ноября ХАМАС освободил первую группу заложников, в которую вошли 13 израильтян и 12 тайцев. В пятницу утром между Израилем и ХАМАС началось перемирие, договориться о котором удалось при посредничестве Катара. Оно продлится четыре дня. В течение этого времени ХАМАС должен освободить захваченных людей группами по 12–13 человек, а Израиль — 150 палестинцев, находящихся в заключении.

Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в неизвестном месте в секторе Газа (Фото: Hamas Military Wing / Reuters) Освобождённая израильская девочка-заложница в неизвестном месте Израиля (Фото: Israeli Prime Minister's Office / Reuters) Первые освобождённые палестинские заключённые после выхода из военной тюрьмы Исарели Офер, в городе Бетуния недалеко от Рамаллы, Палестина (Фото: Alaa Badarneh / EPA / ТАСС) Освобождённый 9-летний Охад Мундер со своей семьёй в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль (Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters) Возвращение палестинской заключённой (слева) в Иерусалим после освобождения из израильской тюрьмы Исарели Офер (Фото: Muammar Awad / XinHua / Global Look Press) Тайские рабочие, взятые в заложники ХАМАС и позже освобождённые в рамках сделки между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС (Фото: Ministry Of Foreign Affairs Thailand / Reuters) Дэниел Алони (слева) и её шестилетняя дочь Амелия в объятиях родственницы в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль (Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters) Момент освобождения израильских заложников вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в неизвестном месте в секторе Газа (Фото: Hamas Military Wing / Reuters) Асила Атити, одна из десяти палестинских заключённых, освобождённых израильскими силами в лагере беженцев Балата в городе Наблус на Западном Берегу, Палестина (Фото: Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency / Global Look Press) Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в неизвестном месте в секторе Газа (Фото: Hamas Military Wing / Reuters) Освобождённые Дорон Ашер и её дочери Авив и Раз на встрече с мужем Йони в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль (Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters) Вертолёт с освобождёнными заложниками из сектора Газа, прибывает в больницу в Петах-Тикве, Израиль (Фото: Jini / XinHua / Global Look Press)

В ночь на 26 ноября группировка передала вторую группу заложников из 13 израильтян и четырех тайцев. Днем ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ХАМАС удерживает в секторе Газа около 215 заложников.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что группировка захватила пять-шесть россиян.