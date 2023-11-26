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Политика ,  
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Channel 12 узнал о планах ХАМАС освободить россиянина

Channel 12: ХАМАС может освободить израильтянина с российским гражданством
Палестинская группировка 26 ноября может освободить израильтянина с российским гражданством по просьбе России еще до освобождения третьей группы заложников из 13 человек, сообщает канал

Освобождённая Хила Ротем-Шошани в неизвестном месте Израиля
(Фото: Israel Defense Forces / Reuters)
Палестинская заключённая Исра Джаабис в кругу семьи в районе Джабель Мукабер, Иерусалим
(Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)
Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС в неизвестном месте в секторе Газа
(Фото: EyePress News / Reuters)
Боевики Хамас передают заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста в неизвестном месте в секторе Газа
(Фото: Hamas Military Wing / Reuters)
Боевики Хамас передают заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста в неизвестном месте в секторе Газа
(Фото: Hamas Military Wing / Reuters)
Палестинские заключённые прибывают в город Аль-Бире на Западном Берегу
(Фото: Nidal Eshtayeh / XinHua / Global Look Press)
Освобождённые палестинские заключенные воссоединяются с членами семей в городе Аль-Бире на Западном Берегу
(Фото: Освобожденные палестинские заключенные воссоединяются с членами семей в городе Аль-Бире на Западном Берегу)

Палестинская группировка ХАМАС в воскресенье, 26 ноября, может освободить взятого в заложники израильтянина с российским гражданством по просьбе России, сообщает израильский Channel 12 со ссылкой на два источника.

Как ожидается, его отпустят еще до освобождения третьей группы заложников из 13 человек.

В ХАМАС заявили об участии Эрдогана при освобождении тайских заложников
Политика

24 ноября ХАМАС освободил первую группу заложников, в которую вошли 13 израильтян и 12 тайцев. В пятницу утром между Израилем и ХАМАС началось перемирие, договориться о котором удалось при посредничестве Катара. Оно продлится четыре дня. В течение этого времени ХАМАС должен освободить захваченных людей группами по 12–13 человек, а Израиль — 150 палестинцев, находящихся в заключении.

Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в неизвестном месте в секторе Газа
(Фото: Hamas Military Wing / Reuters)
Освобождённая израильская девочка-заложница в неизвестном месте Израиля
(Фото: Israeli Prime Minister's Office / Reuters)
Первые освобождённые палестинские заключённые после выхода из военной тюрьмы Исарели Офер, в городе Бетуния недалеко от Рамаллы, Палестина
(Фото: Alaa Badarneh / EPA / ТАСС)
Освобождённый 9-летний Охад Мундер со своей семьёй в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль
(Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters)
Возвращение палестинской заключённой (слева) в Иерусалим после освобождения из израильской тюрьмы Исарели Офер
(Фото: Muammar Awad / XinHua / Global Look Press)
Тайские рабочие, взятые в заложники ХАМАС и позже освобождённые в рамках сделки между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС
(Фото: Ministry Of Foreign Affairs Thailand / Reuters)
Дэниел Алони (слева) и её шестилетняя дочь Амелия в объятиях родственницы в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль
(Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters)
Момент освобождения израильских заложников вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в неизвестном месте в секторе Газа
(Фото: Hamas Military Wing / Reuters)
Асила Атити, одна из десяти палестинских заключённых, освобождённых израильскими силами в лагере беженцев Балата в городе Наблус на Западном Берегу, Палестина
(Фото: Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency / Global Look Press)
Момент освобождения израильской заложницы вооружённым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в неизвестном месте в секторе Газа
(Фото: Hamas Military Wing / Reuters)
Освобождённые Дорон Ашер и её дочери Авив и Раз на встрече с мужем Йони в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве, Израиль
(Фото: Schneider Children's Medical Center Spokesperson / Reuters)
Вертолёт с освобождёнными заложниками из сектора Газа, прибывает в больницу в Петах-Тикве, Израиль
(Фото: Jini / XinHua / Global Look Press)

В ночь на 26 ноября группировка передала вторую группу заложников из 13 израильтян и четырех тайцев. Днем ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ХАМАС удерживает в секторе Газа около 215 заложников.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что группировка захватила пять-шесть россиян.

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Теги
Елена Чернышова
ХАМАС Израиль освобождение заложников россияне

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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