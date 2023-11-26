В ХАМАС заявили об участии Эрдогана при освобождении тайских заложников

Освобождение боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС заложников из Таиланда прошло при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила пресс-служба группировки в телеграм-канале.

«В ответ на усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана <...> ХАМАС завершает освобождение тайских заложников, удерживаемых в секторе Газа», — говорится в сообщении движения.

В ХАМАС добавили, что освободили всех заложников из Таиланда.

Перемирие продолжительностью в четыре дня началось 24 ноября. Согласно договоренностям, за это время ХАМАС должен освободить 50 заложников группами по 12-13 человек, а Израиль — выпустить 150 палестинских заключенных. С обеих сторон речь идет о женщинах и несовершеннолетних.

Среди заложников у ХАМАС в Газе было по меньшей мере 23 человека из Таиланда, которых захватили в плен 7 октября, сообщил телеканал Al Jazeera. Заместитель посла Таиланда в Израиле подтвердил Ynet, что 24 ноября ХАМАС освободил десять тайцев. По словам дипломата, они сейчас проходят лечение, их доставили в больницу под Тель-Авивом.

В ночь на 26 ноября боевики ХАМАС передали Красному Кресту вторую группу заложников — 13 израильтян и семь иностранцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила со ссылкой на данные Красного Креста, что освобожденные люди направились к контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Позже ЦАХАЛ уточнила, что во вторую группу вошли четыре тайца, а все заложники добрались до территории Израиля.

Турецкий президент неоднократно критиковал израильские власти и ЦАХАЛ, сравнивая действия Тель-Авива в анклаве с резней. Он назвал атаки с земли и воздуха военными преступлениями и призвал международные организации, в частности, ООН, расследовать их.