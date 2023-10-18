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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о попытке удара ВСУ ракетой С-200 по Крыму

Минобороны: ВСУ попытались нанести удар по Крыму ракетой С-200
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Военная операция на Украине
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Украинские войска совершили попытку нанести удар по территории Крыма ракетой ЗРК С-200, сообщает Минобороны России.

Инцидент произошел 18 октября около 17:40. Удар наносился из зенитного комплекса С-200, переработанного в ударный вариант. Российские системы ПВО перехватили ракеты в воздухе.

«Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет», — рассказали в оборонном ведомстве.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что около Кара-Кобы в Балаклавском районе была сбита ракета. Боевая часть сдетонировала на земле в поле. Ракету сбили системы ПВО флота. Он подтвердил, что никто не пострадал и разрушений инфраструктуры нет.

Теги
Военная операция на Украине Крым Минобороны ПВО ракетный удар
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