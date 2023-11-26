На Крымском мосту временно перекрыли движение машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный канал информационного центра о ситуации на этом сооружении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Через 11 минут движение возобновили.
Проезд по мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог. В последний раз движение автомобилей там приостанавливали в ночь на 24 ноября, спустя 18 минут его возобновили.
Ночью и утром 26 ноября российские регионы подверглись атакам дронов. В Тульской, Калужской, Смоленской, Московской и Брянской областях сбили более 20 беспилотников. Об попытках атаки на Крым или Крымский мост не сообщалось.
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