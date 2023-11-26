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Политика ,  
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На Крымском мосту временно перекрыли движение машин

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный канал информационного центра о ситуации на этом сооружении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Через 11 минут движение возобновили.

Глава СБУ пригрозил взорвать Крымский мост
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Проезд по мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог. В последний раз движение автомобилей там приостанавливали в ночь на 24 ноября, спустя 18 минут его возобновили.

Ночью и утром 26 ноября российские регионы подверглись атакам дронов. В Тульской, Калужской, Смоленской, Московской и Брянской областях сбили более 20 беспилотников. Об попытках атаки на Крым или Крымский мост не сообщалось.

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Теги
Крымский мост ограничение движения Крым

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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