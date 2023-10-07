Над Крымом сбили украинскую ракету комплекса С-200

Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Российские силы ПВО сбили над Крымом украинскую ракету, выпущенную из модифицированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщило в телеграм-канале Минобороны России.

Ракету, по информации ведомства, сбили около 18:00 мск. Она была выпущена из ЗРК С-200, переделанного в ударный вариант, заявили в Минобороны.

Приграничные российские регионы, в том числе Крым, регулярно подвергаются обстрелам с начала спецоперации. Так, 3 октября в Крыму сбили противокорабельную ракету «Нептун». 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки на полуостров с моря; в тот же день, по его словам, в 10 км от юго-западного побережья был сбит беспилотник.