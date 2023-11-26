Часть ДНР осталась без света после удара ВСУ по энергообъектам

По энергетическим объектам ДНР нанесен удар, подача света и тепла в некоторые города и районы остановлена, аварийные бригады работают над решением ситуации, написал Пушилин. Свет отключился ночью в Донецке и Мариуполе

Часть городов и районов ДНР обесточена в результате массированного удара украинской армии по энергообъектам, удалось сбить не все снаряды, заявил глава региона Денис Пушилин.

«Ситуация непростая, но к этому времени энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки», — написал он.

Свет отключился в большинстве районов Донецка около трех часов ночи, писал ТАСС. Электричество пропало у части жителей Мариуполя, Волновахи, Макеевки и окрестностях этих городов. Перебои с отоплением наблюдаются в Донецке, Горловке и других населенных пунктах.

ВСУ применили ракетные системы зенитного огня (РСЗО) и артиллерию западного производства, уточнили в СЦКК региона.

Всего с начала года по середину ноября зафиксировано более 8 тыс. обстрелов со стороны Украины целей в Курской, Брянской и Белгородской областях, ущерб от атак превысил 7 млрд руб., рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев. Территория ДНР подверглась обстрелам более 25 тыс. раз с февраля 2022 года.

Об ударах по энергетической инфраструктуре сообщали и власти Украины, в частности — в середине ноябре. Тогда пострадал объект в Одесской области. Киев предупреждал о намерении атаковать российскую инфраструктуру и военные базы в зимний период и ответных атаках, если российская сторона усилит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Минэнерго Украины допускало, что целями могут стать нефтегазовые объекты России.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.