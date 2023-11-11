Киев пригрозил ответными ударами по энергетической инфраструктуре России

Если Россия будет бить по украинским энергообъектам зимой, Киев может ответить тем же, а также ударом по нефтяной инфраструктуре, заявил глава Минэнерго Украины. Путин называл удары ответом на украинские диверсии

Герман Галущенко (Фото: Pavlo_Bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина открыта к возможности нанесения ответных ударов по энергетическим объектам на территории России в случае, если российские войска зимой усилят атаки на украинскую инфраструктуру. Об этом Politico заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко во время посещения США.

Журналисты спросили его, может ли Украина атаковать нефтегазовую инфраструктуру России, тот ответил: «Это и было бы справедливым». Галущенко усомнился в способности атак вызвать рост цен на газ и нефть. «Я имею в виду, что это топливо, которое можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится», — добавил министр.

Галущенко подчеркнул, что не причастен к вооруженным силам и во время визита в США не обсуждал с Вашингтоном возможные атаки объектов в России. Он при этом входит в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В конце октября об ответе в случае зимних атак России на инфраструктуру Украины предупредил президент Владимир Зеленский. «В этом году мы будем не только защищаться, но и отвечать», — сказал он. В начале того же месяца на встрече контактной группы на авиабазе Рамштайн он призвал западных партнеров ускорить помощь по построению противовоздушной обороны.

Украина ожидает многочисленные удары по энергетической инфраструктуре зимой, и для ответных атак украинские военные будут массово использовать беспилотники, предупреждал начальник воинской части ВСУ, курирующей операции с дронами. По его словам, БПЛА также задействуют на поле боя в связи с замедлением боев из-за погодных условий.

Украину ожидает, возможно, «худшая зима, чем когда-либо», говорил 7 ноября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он рассказал, что приобрел большое число свечей, а его отец — грузовик дров.

Москва начала наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины в середине октября 2022-го, после взрыва на Крымском мосту, который организовал Киев. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — пояснял президент Владимир Путин. Он называл удары «вынужденной и неизбежной ответной реакцией».

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.