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Военная операция на Украине ,  
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Небензя заявил о 25 тыс. обстрелов территории ДНР с начала спецоперации

Небензя: территорию ДНР обстреляли более 25 тыс. раз с февраля 2022 года
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Военная операция на Украине

Территория Донецкой народной республики (ДНР) подверглась ракетным и артиллерийским обстрелам более 25 тыс. раз с февраля 2022 года, заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Трансляция шла на ее сайте.

С февраля 2022 года, по словам дипломата, на территории региона упали 145 тыс. снарядов. В результате было разрушено и повреждено свыше 16 тыс. жилых домов и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений, более 1,1 тыс. объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения, сказал Небензя.

За тот же период в регионе погибло 4755 мирных жителей, в том числе 140 детей, продолжил постпред России. Еще 5360 человек, в том числе 357 детей получили ранения разной степени тяжести, добавил он.

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Донецка 7 ноября. Тогда под обстрел попали Киевский и Ворошиловский районы города. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Согласно последним данным, в результате ударов погибли шесть человек, еще 55 получили ранения.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), с начала дня по Донецку выпустили 43 снаряда, также город атаковал дрон.

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Теги
ООН Василий Небензя ДНР обстрелы
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