Патрушев оценил ущерб от обстрелов приграничных регионов в 2023 году

Белгородская, Брянская и Курская области с начала года более 8 тыс. раз подвергались обстрелам со стороны Украины, сообщил Патрушев. Он призвал принять меры по защите инфраструктурных и социальных объектов от дронов

Фото: Павел Колядин / ТАСС

С начала 2023 года было зафиксировано более 8 тыс. обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны Украины, ущерб от этих атак превысил 7 млрд руб. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.

«Ситуация в округе остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам секретаря Совбеза, в регионах ЦФО было совершено 128 терактов, большая часть из них — с использованием беспилотников. Предотвратить удалось более 50 преступлений террористической направленности, сказал он.

Патрушев призвал принять нормативные требования по оснащению объектов социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры средствами противодействия дронам. Также секретарь Совбеза заявил о необходимости «обеспечить формирование мобилизационных планов экономики» российских регионов.

Обстрелы приграничных регионов и атаки дронов продолжаются с начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Брянская и Белгородская области подвергались нападению диверсантов, также власти сообщали о подрыве опор линий электропередачи, ведущих к Курской атомной электростанции. В этих трех областях установлен бессрочный желтый уровень террористической опасности.

В регионах Центрального федерального округа на фоне обострения угроз усилили противовоздушную оборону и приняли дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры, сообщил Патрушев.