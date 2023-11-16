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Военная операция на Украине ,  
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Патрушев оценил ущерб от обстрелов приграничных регионов в 2023 году

Ущерб от обстрелов Курской, Белгородской и Брянской областей оценили в ₽7 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгородская, Брянская и Курская области с начала года более 8 тыс. раз подвергались обстрелам со стороны Украины, сообщил Патрушев. Он призвал принять меры по защите инфраструктурных и социальных объектов от дронов
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

С начала 2023 года было зафиксировано более 8 тыс. обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны Украины, ущерб от этих атак превысил 7 млрд руб. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.

«Ситуация в округе остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам секретаря Совбеза, в регионах ЦФО было совершено 128 терактов, большая часть из них — с использованием беспилотников. Предотвратить удалось более 50 преступлений террористической направленности, сказал он.

Патрушев призвал принять нормативные требования по оснащению объектов социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры средствами противодействия дронам. Также секретарь Совбеза заявил о необходимости «обеспечить формирование мобилизационных планов экономики» российских регионов.

Обстрелы приграничных регионов и атаки дронов продолжаются с начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Брянская и Белгородская области подвергались нападению диверсантов, также власти сообщали о подрыве опор линий электропередачи, ведущих к Курской атомной электростанции. В этих трех областях установлен бессрочный желтый уровень террористической опасности.

Военная операция на Украине. Онлайн
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В регионах Центрального федерального округа на фоне обострения угроз усилили противовоздушную оборону и приняли дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры, сообщил Патрушев.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Николай Патрушев Совет безопасности Курская область Белгородская область Брянская область обстрелы
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