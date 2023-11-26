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Политика ,  
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В Берлине тысячи людей вышли на акцию протеста против военной помощи

В Берлине прошла многотысячная акция протеста против военной помощи Украине
В Берлине прошла многотысячная акция протеста против поставок оружия, в том числе Украине. Демонстранты раскритиковали политику немецких властей и заявили, что Украине нужен мир, а не оружие, для чего нужны переговоры
Фото: Nadja Wohlleben / Reuters
Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

В Берлине прошла многотысячная мирная акция протеста против военной помощи Украине и Израилю. По данным полиции, на улицы вышли около 7 тыс. человек, было задействовано порядка 230 офицеров, передает Tagesspiegel. Организаторы демонстрации заявляли о 20 тыс. участников, было зарегистрировано 10 тыс.

Акция под лозунгом «Нет войнам — остановите безумие вооружений — сформируйте будущее мирно и справедливо» началась в 13:00 возле Бранденбургских ворот в центре Берлина, затем демонстранты прошли через правительственный квартал, а в 17:00 они провели завершающий митинг снова возле Бранденбургских ворот.

Среди организаторов акции — немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая в конце октября решила уйти из Левой партии и создать свою собственную «За здравомыслие и справедливость». Выступая во время митинга, она раскритиковала действия немецких властей относительно конфликтов на Украине и в секторе Газа.

«Народу Украины не нужно оружие, ему, наконец, нужен мир, а для этого нужны переговоры», — заявила Вагенкнехт в ходе выступления.

Что касается войны Израиля и ХАМАС, она сказала, что Германия несет ответственность за «защиту права Израиля на существование без «если» и «но». Однако, по словам Вагенкнехт, это не обязывает немцев «обелять и поддерживать безжалостное ведение войны правительством [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху в качестве самообороны», поскольку эскалация конфликта не защищает жизни евреев, а наоборот, ставит их под угрозу. «Абсурдно полагать, что бомбы ослабляют исламистский террор. Они укрепляют его», — добавила политик.

Одна из участниц демонстрации заявила, что не хочет, чтобы деньги тратились на военные нужды, а затем средств не хватало на социальные услуги, такие как базовые выплаты на детей. Также в ходе митингов звучали призывы отменить санкции в отношении России и Китая.

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Фото:Yves Herman / Reuters

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Tagesspiegel отмечает, что Вагенкнехт в феврале вместе с активисткой за права женщин Алисой Шварцер уже организовывала подобный митинг. Тогда на акцию «Восстание за мир» в правительственном квартале Берлина также вышли более 10 000 человек. В то время Шварцер говорила о «начале гражданского движения».

После начала военной операции на Украине Германия в числе прочих западных стран оказывает поддержку Киеву, в том числе поставляя вооружение. В середине ноября Берлин решил удвоить расходы бюджета на поддержку Украины в 2024 году. В результате запланированного увеличения помощи Украине расходы на оборону составят 2,1% ВВП, отмечал Tagesschau.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в июле говорил, что Германия продолжит поставлять Украине необходимое вооружение и к 2027 году объем помощи Киеву со стороны Берлина, как ожидается, составит €17 млрд.

24 ноября Bild писала, что США и Германия оказывают давление на Украину для начала переговоров с Россией, поставляя оружие в количествах, в которых украинская армия способна удерживать нынешнюю линию боестолкновения, но неспособна отбить присоединенные к России территории.

Москва осуждает поставки вооружение Киеву. В Кремле заявляли, что это не изменит исхода военной операции.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Берлин Германия протесты поставки оружия

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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