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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Орбан исключил демонстрации в поддержку ХАМАС в Венгрии

Орбан: я не позволю провести в Венгрии демонстрации в поддержку ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

В Венгрии не будет демонстраций в пользу террористических организаций, в том числе палестинской группировки ХАМАС, заявил президент страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Его слова приводит Magyar Hang.

«По всей Европе прошли демонстрации поддержки ХАМАС. В Венгрии даже пытались это сделать, но здесь нельзя проводить демонстрацию сочувствия террористическим организациям, потому что это само по себе представляло бы террористическую угрозу для венгерских граждан. <...> Я не даю на это никакого разрешения», — сказал Орбан.

Президент добавил, что во многих европейских странах власти не могут помешать «сочувствовать террору», и, по его мнению, в Западной Европе «есть большое количество людей, которые одобряют» террористическую деятельность.

Орбан подчеркнул, что власти его страны должны политически защищаться от миграции в Венгрию. «Мы не будем осуществлять ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность венгров», — сказал он. Орбан отметил, что «нынешние лидеры» Западной Европы должны уйти, потому что «Брюссель не идет против нас, но нападает со спины».

7 октября в берлинском районе Нойкёльн, где проживает много мигрантов из арабских стран, прошла антиизраильская демонстрация пропалестинской группы Samidoun. Ее участники вышли под лозунгом «Да здравствует сопротивление палестинского народа».

Глава Нойкёльна Мартин Хикель призвал запретить деятельность организации Samidoun. Его поддержала офицер по вопросам интеграции Гюнер Балчи. По ее словам, в Берлине около 100 человек принадлежат к «ядру» организации, чьи сторонники активны в соцсетях и пытаются влиять на молодежь.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявили о поддержке Израиля в борьбе с боевиками ХАМАС.

Акции в поддержку ХАМАС прошли в Лондоне, Стокгольме, Роттердаме и Париже.

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Венгрия Виктор Орбан ХАМАС Израиль демонстрации
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