Канада запретит доступ Huawei к сетям 5G из-за риска для нацбезопасности

Канадские сети 5G и 4G лишатся оборудования от китайских компаний Huawei и ZTE, это решение в Оттаве приняли после проверки, занявшей три года. В 2019 году ЦРУ выявило финансирование Huawei властями Китая, говорили источники Times

Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС

Оборудование китайских компаний Huawei и ZTE будут запрещено для использований в сетях 4G и 5G в Канаде после трехлетней проверки из-за опасений по национальной безопасности, говорится на сайте канадского правительства.

«Правительство Канады серьезно обеспокоено такими поставщиками, как Huawei и ZTE, которые могут быть вынуждены выполнять внесудебные указания иностранных правительств таким образом, что это противоречит канадскому законодательству или наносит ущерб интересам Канады», — сказано в сообщении.

Власти Канады намерены внести поправки в законодательство, которые укрепят телекоммуникационную систему от рисков в сфере нацбезопасности. В сообщении канадского правительства говорится, что ближайшие союзники страны «разделяют аналогичные опасения по поводу этих двух поставщиков».

Как указывает Montreal Gazette, речь идет о разведывательном альянса Five Eyes, в него входят Канада, США, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия. Они ранее уже запретили или ограничили использование оборудования ZTE и Huawei в собственных сетях 5G.

Комментируя продолжительность проверки китайских компаний, канадский министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань пояснил, что этот вопрос «никогда не был гонкой». «Это вопрос принятия правильного решения», — заверил он.

По данным ЦРУ, Huawei получает финансирование от китайских вооруженных сил, разведки и Центральной комиссии по нацбезопасности компартии, сообщила в апреле 2019 года The Times со ссылкой на источник. Собеседник газеты рассказал, что Вашингтон поделился отчетом об этом с союзниками по Five Eyes.



Представитель Huawei заявил The Times, что компания «не комментирует необоснованные обвинения», не подкрепленные доказательствами и основанные на анонимных источниках.