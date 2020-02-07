Генпрокурор США заявил о международной угрозе из-за развития 5G в Китае

Чтобы предотвратить доминирование Китая на рынке 5G, США необходимо партнерство с компаниями вроде Nokia и Ericsson, считает Уильям Барр. Он также выступил за экономические санкции в отношении Пекина

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США необходимо подумать о партнерстве с технологическими компаниями из союзных стран, чтобы справиться с угрозой доминирования Китая в технологии 5G. Об этом заявил американский генпрокурор Уильям Барр, текст его выступления доступен на сайте Минюста.

«Если промышленный интернет станет зависимым от китайских технологий, Китай получит возможность отключать целые страны от оборудования, необходимого для их потребителей и индустрии», — сказал он.

Барр признал отставание Вашингтона от Пекина в области 5G, но обвинил Китай в краже технологий США и других стран. Для изменения ситуации американцам следует «срочно рассмотреть вопрос» о партнерстве с союзниками, добавил генпрокурор: «Есть только две компании, которые сейчас могут соревноваться с [китайской] Huawei: [финская] Nokia и [шведская] Ericsson». Он также выступил за введение экономических санкций в отношении Пекина.

Заявление Барра прозвучало на фоне анонса от главного экономического советника президента США Ларри Кадлоу, который сообщил о создании Белым домом совместно с американскими технологическими компаниями собственного «передового ПО для сетей 5G». В разработке, которая должна ослабить доминирование Huawei на рынке, участвуют Microsoft, Dell и AT&T. Генпрокурор не впервые критикует китайские компании — в ноябре он говорил, что Huawei и ZTE «нельзя доверять», так как они являются угрозой для нацбезопасности.