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В MI5 обвинили Китай в попытках манипулировать общественным мнением

Британская контрразведка MI5 обвинила Китай в попытках манипулировать мнением
Пекин налаживает связи с потенциальными будущими политиками Британии, «наращивая долговые обязательства», развивает связи в парламенте и бизнесе для манипулирования общественным мнением, это «вызов иного порядка», пишет FT
Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

Китай пытается вмешаться в общественную жизнь Великобритании, оказать влияние на политиков и манипулировать общественным мнением. Об этом заявил глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум во время ежегодного выступления, посвященного оценке угроз, пишет Financial Times.

Маккаллум указал, что контрразведка сталкивается с противниками в лице Китая, России и Ирана, которые «не брезгуют тактикой, которую они применяют», причем вызов сторона Пекина представляет собой «вызов иного порядка» по сравнению с деятельностью Москвы.

По данным Лондона, Китай использует все имеющиеся средства для запугивания китайской диаспоры, «культивирует активы» в академических кругах, парламенте и бизнесе для манипулирования общественным мнением, а также выстраивает отношения с потенциальными будущими политиками на ранней стадии в том числе на уровне местных органов власти, «постепенно наращивая долговые обязательства».

«[КНР] пытается переписать свод правил, купить лигу, нанять наш тренерский штаб для работы на них», — описал он происходящее в футбольных терминах.

По данным Маккаллума, Лондон выслал более 600 российских чиновников с начала спецоперации на Украине. Это решение нанесло «самый значительный удар по российским спецслужбам в новейшей европейской истории», счел глава британской контрразведки, отметив, что Британии следует быть готовы противостоять агрессии со стороны России «долгие годы».

О растущем беспокойстве западных разведок деятельностью Китая Finanical Times писала в конце августа. Экс-глава европейского отделения ЦРУ в беседе с FT сообщил, что шпионские операции Китая становятся «все более масштабными и представляют большую угрозу, чем те, которые осуществляются Россией».

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Опрошенные изданием бывшие и действующие представители западных контрразведывательных служб указали, что методы шпионажа Китая сильно отличаются от российских, из-за чего Западу приходится пересматривать подход к контрразведке. FT утверждает, что российская разведка опирается на традиционную подготовку хорошо обученных людей со специальными навыками, которые работают по четко поставленным задачам, тогда как Китай собирает данные намного более широко.

«В то время как русские агенты посылают подводную лодку ночью и отправляют небольшую группу на берег, чтобы принести ведро песка, китайцы средь бела дня посылают тысячи купающихся, чтобы собрать более крупный улов, всего по одной песчинке на каждого», — пояснили собеседники FT разницу в подходах спецслужб к работе.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай MI6 Великобритания
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