СМИ узнали об отчете ЦРУ про финансирование Huawei властями Китая

По данным ЦРУ, Huawei финансируют китайская разведка, армия и комиссия по нацбезопасности Коммунистической партии, выяснила The Times. Ранее США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

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В ЦРУ выяснили, что компания Huawei получала финансирование от китайской разведки, Вооруженных сил, а также Центральной комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая, пишет британская газета The Times со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, США поделились отчетом ЦРУ по Huawei с союзниками по разведальянсу Five Eyes, в который также входят Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Представитель Huawei заявил газете, что компания «не комментирует необоснованные обвинения», не подкрепленные доказательствами и основанные на анонимных источниках.

Как отмечает The Times, Huawei планирует поставлять Великобритании оборудования для создания 5G- сетей. В феврале в Госдепе США призвали страны ЕС быть «очень, очень внимательными относительно сделок с Huawei» и не спешить заключать контракты с «ненадежными поставщиками из таких стран, как Китай». Это произошло спустя месяц после того, как Вашингтон обвинил Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с антииранскими санкциями.