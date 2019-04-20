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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали об отчете ЦРУ про финансирование Huawei властями Китая
По данным ЦРУ, Huawei финансируют китайская разведка, армия и комиссия по нацбезопасности Коммунистической партии, выяснила The Times. Ранее США обвинили Huawei в промышленном шпионаже
Фото: Kin Cheung / AP

В ЦРУ выяснили, что компания Huawei получала финансирование от китайской разведки, Вооруженных сил, а также Центральной комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая, пишет британская газета The Times со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, США поделились отчетом ЦРУ по Huawei с союзниками по разведальянсу Five Eyes, в который также входят Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Представитель Huawei заявил газете, что компания «не комментирует необоснованные обвинения», не подкрепленные доказательствами и основанные на анонимных источниках.

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Как отмечает The Times, Huawei планирует поставлять Великобритании оборудования для создания 5G- сетей. В феврале в Госдепе США призвали страны ЕС быть «очень, очень внимательными относительно сделок с Huawei» и не спешить заключать контракты с «ненадежными поставщиками из таких стран, как Китай». Это произошло спустя месяц после того, как Вашингтон обвинил Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с антииранскими санкциями.

Закон об оборонном бюджете США, подписанный президентом Дональдом Трампом в августе 2018-го, предполагает запрет на покупку оборудования у китайских компаний для американских министерств и ведомств.

В марте британский Национальный центр кибербезопасности сообщил, что выявил существенные технические недостатки в обеспечении безопасности сетевого оборудования Huawei. При этом авторы доклада сомневаются в том, что китайская компания способна устранить проблемы.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Huawei, ЦРУ
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