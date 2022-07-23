CNN узнал о возможном перехвате Huawei данных о ядерном арсенале США

По информации телеканала, ФБР заподозрило, что Huawei может перехватить секретные данные, в том числе о ядерном арсенале США, с помощью вышек сотовой связи, установленных вблизи американских военных баз

Фото: Ng Han Guan / AP

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подозревает китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в возможной краже данных о ядерном арсенале страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

По данным телеканала, расследование ФБР установило, что оборудование Huawei китайского производства, установленное на вышках сотовой связи вблизи американских военных баз, способно создавать помехи и перехватывать коммуникации по линии Министерства обороны, в том числе используемые Стратегическим командованием США, ответственным за ядерное вооружение.

CNN уточняет, что расследование в отношении Huawei было начато еще при президентстве Барака Обамы, однако до сих пор не были известны детали. По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, расследование было настолько секретным, что некоторые высокопоставленные политики в Белом доме и других правительственных органах не были проинформированы о его существовании до 2019 года.

Кроме этого, по данным телеканала, в 2017 году американские власти «тихо прикрыли» проект по строительству китайского сада в Национальном дендрарии в Вашингтоне за $100 млн, предложенный китайским правительством, из-за опасений размещения китайского телекоммуникационного оборудования в непосредственной близости от Капитолия США.

В то же время неизвестно, определило ли разведывательное сообщество, действительно ли какие-либо данные были перехвачены и отправлены в Пекин с этих вышек, пишет CNN. Huawei в заявлении для телеканала опровергло возможность для оборудования компании работать в спектре, выделенном Министерству обороны США.

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Вашингтон включил Huawei в санкционные списки в связи с угрозой национальной безопасности в мае 2019 года. США обвинили компанию в промышленном шпионаже, краже технологий и угрозах экономике.

В феврале 2020 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских чиновников сообщила, что Huawei обладает скрытым доступом к сетям мобильной связи по всему миру.

По данным The Times, в ЦРУ выяснили, что компания Huawei получала финансирование от китайской разведки, Вооруженных сил, а также от Центральной комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая.

В свою очередь, представитель Huawei заявил газете, что компания «не комментирует необоснованные обвинения», не подкрепленные доказательствами и основанные на анонимных источниках.