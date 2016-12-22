ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,05 66,13 EUR Нал. 77,19 75,15 USD Бирж. 67,16 +0,97 EUR Бирж. 76,10 +1,05 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3883,80 +26,10 IMOEX 2308,50 -1,47% RTSI 1084,17 -2,64% Brent 60,77 +3,35% DJIA 24516,66 +0,95% Nasdaq 7033,48 +1,36%
Россия объяснила в Совбезе ООН свои действия в Керченском проливе
Лента новостей
Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 21:03, РБК и FW Raiffeisen Лидеру секты «бога Кузи» сократили реальный срок заключения 20:57, Общество В «черную пятницу» россияне потратили в онлайн-магазинах втрое больше 20:47, Бизнес Климкин назвал формальностью дипломатические отношения России и Украины 20:37, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 20:35, РБК и Thomson Reuters Глава НАТО указал России на последствия ее действий в Керченском проливе 20:33, Политика Россия объяснила в Совбезе ООН свои действия в Керченском проливе 20:32, Политика Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд 20:24, Финансы Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая 20:10, Бизнес Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 19:59, РБК и Toyo Заказавшего банкеты на ₽1 млн якутского чиновника решили уволить 19:56, Общество Почему у России и Украины возник конфликт в Азовском море 19:54, Политика МИД счел Украину ответственной за последствия конфликта в Азовском море 19:52, Политика Берлин предложил французско-немецкое посредничество в конфликте на Азове 19:50, Политика «Все может быть»: Нурмагомедов допустил примирение с Макгрегором 19:43, Спорт Порошенко заявил об угрозе российского вторжения по суше 19:31, Политика Совбез ООН заблокировал обсуждение конфликта в Керченском проливе 19:25, Политика Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 19:25, РБК и Белая Дача Путин с подачи Собянина распорядился создать инновационный кластер 19:08, Технологии и медиа Брянск назвали самым курящим городом России 19:00, Общество Фонд Сороса прекратил работу в Турции после обвинений Эрдогана 18:57, Политика «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 18:56, РБК и Volkswagen Рэпер Хаски вышел на свободу 18:53, Общество Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России 18:42, Финансы Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 18:30, РБК и Barilla Порошенко предложил ввести военное положение с 28 ноября по всей Украине 18:29, Политика Экс-главы Украины предупредили о «правовом хаосе» при военном положении 18:28, Политика Поэт, исследователь, режиссер: чем запомнился Бернардо Бертолуччи 18:25, Стиль
Россия объяснила в Совбезе ООН свои действия в Керченском проливе
Конфликт в Азовском море, 20:32
0
Россия объяснила в Совбезе ООН свои действия в Керченском проливе
Российский представитель в Совбезе ООН заявил, что Россия лишь реализовала свое право на защиту границы. По мнению Дмитрия Полянского, Киев несколько месяцев «подогревал» тему милитаризации Азовского моря
Дмитрий Полянский (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Россия отвергла обвинения в милитаризации Азовского моря, заявил первый заместитель постпреда страны при ООН Дмитрий Полянский, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

По словам Полянского, последние месяцы Украина при поддержке США «настойчиво подогревала тему так называемой милитаризации» этого моря. «И это все при том, что никаких планов по созданию там новой военно-морской базы у России нет», — подчеркнул представитель России, добавив, что все силы и средства в этом регионе соизмеримы с задачей обеспечить охрану Крымского моста (цитата по «Интерфаксу»).

Конфликт России и Украины в Керченском проливе. Главное
Политика

По мнению первого зампостпреда, в Керченском проливе были нарушены «не только ключевые положения Международного морского права, но и общего права, включая Устав ООН». В частности, украинские корабли опасно маневрировали в проливе, указал он. Полянский отметил, что в такой ситуации Россия своими действиями реализовала право на защиту границ. Он также призвал членов Совбеза не брать на себя ответственность за поведение властей Украины.

Порошенко заявил об угрозе российского вторжения по суше
Политика

«Если данные трибуны продолжат использоваться для покрытия военных провокаций украинского режима и для обвинения России, <...> авторитету Совета будет нанесен непоправимый урон», — заявил представитель России.

Перед голосованием по вопросу повестки выступила также постпред США при ООН Никки Хейли, заявив, что Вашингтон «глубоко озабочен» ситуацией в Азовском море.

Порошенко предложил ввести военное положение с 28 ноября по всей Украине
Политика

«Мы едины в том, чтобы противостоять попыткам России обсуждать серьезный рост напряженности в Керченском проливе в рамках пункта повестки дня, обозначенного как нарушение границ Российской Федерации», — озвучила Хейли совместное заявление США, Польши, Швеции, Нидерландов и Великобритании. Она также заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение проекта резолюции России по ситуации в Керченском проливе. Согласно итогам голосования, предложение Москвы поддержали четыре члена Совета, против высказались семеро, еще четверо воздержались.

Почему у России и Украины возник конфликт в Азовском море
Политика

После этого голосования российский представитель Дмитрий Полянский заявил, что западные страны, «подчиняясь стадному инстинкту», сорвали заседание и пошли на поводу у Вашингтона.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», согласно заявлениям ФСБ России, нарушили российскую границу и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота. Украинская сторона заявляла, что корабли пытались пройти через Керченский пролив, заранее уведомив Россию о своих действиях. Российские корабли были вынуждены открыть огонь, после чего украинские корабли были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести военное положение в стране.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Совбез ООН , Украина , Керченский пролив
Главное
Совбез ООН заблокировал обсуждение конфликта в Керченском проливе Политика
Материалы по теме
Почему у России и Украины возник конфликт в Азовском море Политика
МИД счел Украину ответственной за последствия конфликта в Азовском море Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter