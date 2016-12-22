Россия объяснила в Совбезе ООН свои действия в Керченском проливе

Российский представитель в Совбезе ООН заявил, что Россия лишь реализовала свое право на защиту границы. По мнению Дмитрия Полянского, Киев несколько месяцев «подогревал» тему милитаризации Азовского моря

Дмитрий Полянский (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Россия отвергла обвинения в милитаризации Азовского моря, заявил первый заместитель постпреда страны при ООН Дмитрий Полянский, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

По словам Полянского, последние месяцы Украина при поддержке США «настойчиво подогревала тему так называемой милитаризации» этого моря. «И это все при том, что никаких планов по созданию там новой военно-морской базы у России нет», — подчеркнул представитель России, добавив, что все силы и средства в этом регионе соизмеримы с задачей обеспечить охрану Крымского моста (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению первого зампостпреда, в Керченском проливе были нарушены «не только ключевые положения Международного морского права, но и общего права, включая Устав ООН». В частности, украинские корабли опасно маневрировали в проливе, указал он. Полянский отметил, что в такой ситуации Россия своими действиями реализовала право на защиту границ. Он также призвал членов Совбеза не брать на себя ответственность за поведение властей Украины.

«Если данные трибуны продолжат использоваться для покрытия военных провокаций украинского режима и для обвинения России, <...> авторитету Совета будет нанесен непоправимый урон», — заявил представитель России.

Перед голосованием по вопросу повестки выступила также постпред США при ООН Никки Хейли, заявив, что Вашингтон «глубоко озабочен» ситуацией в Азовском море.

«Мы едины в том, чтобы противостоять попыткам России обсуждать серьезный рост напряженности в Керченском проливе в рамках пункта повестки дня, обозначенного как нарушение границ Российской Федерации», — озвучила Хейли совместное заявление США, Польши, Швеции, Нидерландов и Великобритании. Она также заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение проекта резолюции России по ситуации в Керченском проливе. Согласно итогам голосования, предложение Москвы поддержали четыре члена Совета, против высказались семеро, еще четверо воздержались.

После этого голосования российский представитель Дмитрий Полянский заявил, что западные страны, «подчиняясь стадному инстинкту», сорвали заседание и пошли на поводу у Вашингтона.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», согласно заявлениям ФСБ России, нарушили российскую границу и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота. Украинская сторона заявляла, что корабли пытались пройти через Керченский пролив, заранее уведомив Россию о своих действиях. Российские корабли были вынуждены открыть огонь, после чего украинские корабли были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести военное положение в стране.