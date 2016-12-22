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Порошенко заявил об угрозе российского вторжения по суше
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Порошенко заявил об угрозе российского вторжения по суше
Конфликт в Азовском море, 19:31
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Порошенко заявил об угрозе российского вторжения по суше

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что данные разведки свидетельствуют об угрозе начала российского вторжения по суше, сообщается на сайте президента.

«Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе сухопутных операций против Украины», — сказал он. Порошенко добавил, что военные силы России расположены в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

«Ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить. А здесь — самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры, системы залпового огня», — отметил украинский президент.

Кремль назвал действия украинских кораблей «вторжением в российские воды»
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Ранее Порошенко предложил с 28 ноября на 30 дней ввести на Украине военное положение. Такую рекомендацию дал Совет национальной безопасности и обороны. 30-дневный срок он объяснил необходимостью провести президентские выборы в следующем году. Порошенко уже подписал указ о введении режима военного положения и внес его на рассмотрение в Верховную раду.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Поводом для этих мер стал конфликт в Керченском проливе. Накануне, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали там два украинских катера — «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что украинские корабли попытались пересечь границу России и игнорировали требования пограничников.

В результате три украинских корабля и 24 моряка были задержаны. Трое военных пострадали, они находятся в больнице в Керчи, их жизням ничего не угрожает, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Теги: Петр Порошенко , вторжение , угроза
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