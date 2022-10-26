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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» сообщило о созданном на Украине «муляже для грязной бомбы»

«РИА Новости»: Украина изготовила муляж ракеты для провокации с «грязной бомбой»
Муляж разработан на заводе «Южмаш» — по данным агентства, планируется начинить его радиоактивным материалом и «сбить», а затем обвинить Россию в пуске ядерного заряда. Киев отрицал наличие планов использовать «грязную бомбу»
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Специалисты украинского завода «Южмаш» подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, утверждает источник «РИА Новости». По его словам, после украинские системы ПВО должны «сбить» снаряд над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о пуске Россией ядерного заряда, — именно так и будет выглядеть провокация с «грязной бомбой».

Собеседник агентства уточнил, что муляж ракеты комплекса «Искандер» сделан на основе снаряда «Точка-У».

О намерении Киева совершить «провокацию с грязной бомбой» «РИА Новости» сообщило 23 октября со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах». После этого министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о такой возможности коллегам из Британии, Франции, Турции, Индии и Китая.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов предположил, что Киев может использовать для создания бомбы запасы радиоактивных веществ с Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской АЭС, а подрыв устройства будет замаскирован под «нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран». Минобороны России привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения.

Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором говорится, что Вашингтон, Лондон и Париж не доверяют предоставленной Россией информации. Украина опровергла наличие планов использовать «грязную бомбу». Украинские власти пригласили на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ, подчеркнув, что Киеву нечего скрывать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Западе могут не верить в возможность провокации, но «угроза налицо».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина грязная бомба «Южмаш»
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