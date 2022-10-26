В Дании возбудили 12 дел о нарушении антироссийских санкций
Правоохранительные органы Дании возбудили 12 дел против местных компаний, которых заподозрили в нарушении санкций против России и Белоруссии, сообщила газета Børsen со ссылкой на Национальный отдел по расследованию особых преступлений (NSK).
По данным издания, речь идет об экспорте подсанкционных товаров. «Видимо, компании пытаются обходить санкции, в том числе используя другие страны в качестве промежуточных пунктов перед тем, как их товар попадет в Россию», — пишет Børsen.
Поскольку расследование еще идет, NSK отказался от комментариев изданию.
В Дании экспорт контролирует Управление по делам бизнеса. Там изданию сообщили, что с конца февраля оно проверило 34 случая возможного нарушения санкций. Тремя из них заинтересовалась полиция, еще два переданы в другие органы, шесть до сих пор изучаются, а 23 расследования завершены без каких-либо последствий для компаний. За нарушение санкций могут грозить штраф и до четырех лет заключения.
Евросоюз с конца февраля ввел против России восемь пакетов санкций. Последний он утвердил 8 октября. Как писал РБК, в нем Евросоюз впервые ввел экстерриториальный принцип санкций: теперь под них могут попасть граждане и организации третьих стран, которые помогают России в обходе ограничений.
Москва считает санкции Евросоюза незаконными. По словам президента Владимира Путина, расчет Запада «с нахрапа смять экономику России» не оправдался.