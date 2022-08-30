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Yeni Şafak узнала о желании компаний США торговать с Россией через Турцию

В последнее время число предложений американских компаний о тайном сотрудничестве с Россией через Турцией выросло — издание объясняет это стремлением компенсировать убытки от ухода с российского рынка

Американские компании, ушедшие из России после начала военной операции на Украине, ищут способы тайно сотрудничать со страной через Турцию, сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

По данным его источников, некоторые организации из США предлагают турецким компаниям вести торговлю «в обмен на определенную комиссию». Собеседники издания в бизнес-кругах утверждают, что в последние месяцы число таких предложений от американцев выросло.

Газета пишет, что компании, которые закупают товары в России, идут по маршруту Россия-Турция-Дубай-США. Многие международные организации со штаб-квартирами в Соединенных Штатах привлекли к этому процессу свои дочерние предприятия, созданные в свободных зонах Дубая. Так американские предприятия хотят покрыть свои убытки от ухода с российского рынка, говорится в материале.

Yeni Şafak называет в числе основных российских товаров, которые интересуют США, нефтехимическую продукцию, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения и неорганические химические вещества, а также алкогольные напитки.

Ранее в августе замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил турецкому коллеге Ньюнусу Элиташу, что российские компании и физлица пытаются обойти международные санкции с помощью Турции. Элиташ в ответ заверил, что Анкара не допустит обхода санкций.

Западные страны, включая США, ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Ограничения затронули банки, авиацию, промышленность, экспорт и импорт многих категорий товаров. Американский закон CAATSA предполагает вторичные санкции против неамериканских граждан и компаний, которых уличат в содействии «существенным транзакциям» в интересах России.

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Турция отказалась присоединиться к антироссийским санкциям, чтобы не «сжигать мосты». Власти республики подчеркивали, что будут действовать, исходя из собственных приоритетов.

В июне турецкий экспорт в Россию вырос на 46% по сравнению с июнем прошлого года и на 52% — по сравнению с маем. Заметно увеличились, в частности, поставки машин, оборудования и комплектующих. Об этом сообщили турецкие власти — Москва после введения санкций перестала публиковать внешнеторговую статистику. В июле экспорт снизился на 13% к июню, но по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 78%.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
санкции обход санкций Турция США
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