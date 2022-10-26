В Иране террористы устроили стрельбу у мавзолея Шах-Черах

Террористы открыли стрельбу у мавзолея Шах-Черах в иранском Ширазе, 15 человек погибли, еще десятки получили ранениями, сообщает Fars.

По данным агентства, среди погибших как минимум один ребенок, двое нападавших уже задержаны, поиски третьего продолжаются.

Мавзолей Шах-Черах был воздвигнут в 14 веке. Название мавзолея по-персидски означает «Повелитель света», внутри он отделан уникальной зеркальной мозаикой. Считается, что здесь находятся могилы двух братьев, Ахмеда и Мохаммеда, сыновей Муссы аль-Кадима.

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