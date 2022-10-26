Политика ,
0
В Иране террористы устроили стрельбу у мавзолея Шах-Черах
Террористы открыли стрельбу у мавзолея Шах-Черах в иранском Ширазе, 15 человек погибли, еще десятки получили ранениями, сообщает Fars.
По данным агентства, среди погибших как минимум один ребенок, двое нападавших уже задержаны, поиски третьего продолжаются.
Мавзолей Шах-Черах был воздвигнут в 14 веке. Название мавзолея по-персидски означает «Повелитель света», внутри он отделан уникальной зеркальной мозаикой. Считается, что здесь находятся могилы двух братьев, Ахмеда и Мохаммеда, сыновей Муссы аль-Кадима.
Материал дополняется.