Глава Минобороны Украины объяснил замедление действий ВСУ на юге погодой

Операции украинских сил на юге продолжатся, но пока им мешают дожди, заявил Резников. Минобороны ранее сообщило о попытках атак ВСУ в Херсонской области, которые отбили российские военные

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Операции Вооруженных сил Украины на юге страны замедлились из-за погодных условий, заявил в интервью Fox News украинский министр обороны Алексей Резников.

«На юге мы тоже продолжаем кампанию контрнаступления. Прямо сейчас погодные условия — я имею в виду дожди — нас замедляют», — сказал Резников.

25 и 26 октября Минобороны России сообщало, что украинские силы предприняли попытки атак в районе населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. Все они были отражены. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ проводят перегруппировку на запорожском направлении и планируют атаку в сторону населенных пунктов Васильевка и Пологи.

На прошлой неделе командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин сообщил, что ситуация в Херсоне непростая и могут быть приняты «самые непростые решения». 18 октября глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей с правого на левый берег Днепра. Он также заявил, что украинская сторона копит силы для широкомасштабного наступления и полем боя «могут стать мирные города и деревни Херсонщины». Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов тогда отметил, что украинские войска «уже в ближайшее время» начнут наступление на Херсон.