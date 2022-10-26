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Рогов заявил о перегруппировке ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВСУ проводят перегруппировку сил в Запорожской области и готовятся к атаке
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на запорожском направлении. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил замглавы Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, значительное число украинских военных перенаправили на запорожское направление. Планируется атака в сторону населенных пунктов Васильевка и Пологи. Васильевка находится к востоку от Энергодара на левом берегу Днепра. Пологи — город в 100 км к северу от Бердянска.

«ВСУ, перебросив своих боевиков с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на херсонское направление, но и непосредственно на запорожское направление в район Орехова и в район Гуляйполя с перспективой удара по Васильевке, Пологам непосредственно. Вот эти направления у нас наиболее горячие на сегодняшний день», — сказал Рогов.

6 октября Рогов сообщил, что ВСУ стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и солдат, чем за все время спецоперации.

В конце сентября на подконтрольной Москве части Запорожской области (как и в Херсонской, а также в ДНР и ЛНР) прошел референдум о присоединении к России, на котором, по официальным данным, 91,11% проголосовавших высказались за. Вхождение в состав России поддержали и жители остальных трех территорий, Владимир Путин 5 октября подписал соответствующие законы.

Теги
Украина Запорожская область Владимир Рогов Военная операция на Украине
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